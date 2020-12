Iskia Siches:”Ojalá el Gobierno no nos fuerce a tomar acciones de presión inconcebibles en este tiempo tan complejo”

“Nos hemos esforzado en intentar mantener buenas relaciones con el Gobierno. Nuestro gremio en particular no ha participado en los procesos de movilización tanto para no promover las aglomeraciones como también para no afectar a los pacientes, que han sido tan afectados con sus atenciones desplazadas”, afirmó este jueves la presidenta del Colegio Médico (Colmed), Izkia Siches.

Se refirió al bono covid que anunció el Gobierno para el personal de salud, pero que no incluye a médicos de servicios hospitalarios ni de urgencias, lo que ha despertado indignación dentro de los trabajadores de este sector.

“Es la guinda de la torta. Fue muy sorprendente que el Gobierno pretendiera dejar fuera a los equipos que también han estado contribuyendo. Nosotros tenemos ya más de 22 médicos que han fallecido en este contexto de pandemia, somos el segundo grupo más afectado dentro de los equipos de salud, y hubiéramos esperado otro tipo de actitud”, dijo en conversación con radio Universo, tal y como consignó Emol.

Siches afirmó que la no inclusión de la comunidad médica, ha sido “un duro golpe”. “

“El ministerio, creemos, no ha tenido la mejor relación con nuestro gremio, y nos parece que es una señal un tanto errada que los únicos gremios que obtienen respuestas por parte del Gobierno parecieran ser los que paralizan sus actividades asistenciales. Dentro del ámbito de la salud —tan sensible, con una ola encima y una pandemia que sigue su desarrollo—, nosotros esperaríamos un Gobierno que no nos tensione a tomar acciones de movilizaciones y que pueda resolver esto en el ánimo del diálogo”, planteó.

“Ojalá que el Gobierno cambie de actitud en esta materia y no nos fuerce a tomar acciones de presión inconcecibles en este tiempo tan complejo”, subrayó.

Siches también se refirió a la antigua discusión sobre la regularización de las llamadas asignaciones para el personal médico, que el Colmed trabaja con el Gobierno hace más de tres años, por lo que señaló que no esperan respuestas del Minsal sino directamente del Presidente Sebastián Piñera.

“Esperamos, de aquí a la próxima semana, tener respuesta idealmente desde el mismo Presidente de la República, porque no hemos tenido muy buena acogida por parte del Ministerio de Salud y nos parece que son temas complejos”, cerró. “Nuestros médicos han resentido tanto este golpe por parte de este bono, que no fueron incorporados, como también esta suerte de maltrato en materia de asignaciones, y esperamos que se pueda resolver en el más breve plazo”.

