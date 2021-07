Isla Mocha sin avioneta: Senador Navarro presentó recurso contra Ministra de Transportes por riesgo a la vida de los habitantes

«Poner a disposición de manera inmediata de los habitantes de la Isla Mocha, de la Región del Bio Bío, una aeronave que resuelva, la condición de aislamiento que sufren desde el accidente ocurrido el 09/07/2021 y que dejó inoperable el avión, que cumplía el servicio que está interrumpido», es lo que solicita el Recurso de Protección ingresado este lunes a la Corte de Apelaciones de Concepción por parte del senador Alejandro Navarro.

La acción, que apunta a la responsabilidad del Estado y en particular, del Ministerio y la Seremi de Transportes del Biobío, fue ingresado por el parlamentario en representación de los 600 habitantes de la Isla Mocha, dos de los cuales se hicieron parte del recurso dirigido en contra de Gloria Hutt y Jaime Aravena.

Al respecto, el senador Navarro manifestó que «la situación en la Isla Mocha, Provincia de Arauco, es insostenible. Es gravísima. Hace más de 10 días están sin conectividad aérea y aun no hay solución. La avioneta capotó y no hay autorización para otras aeronaves para trasladar a personas al continente, por lo tanto, hay un riesgo vital ante cualquier incidente, ante la situación de las personas que se dializan y están en la isla, y no pueden salir; está en riesgo su vida».

«Por eso», agregó Navarro, «hemos presentado este Recurso de Protección junto a vecinos y vecinas de la isla, a fin de proteger la vida de los mochanos, y esperamos que la Corte determine la reposición inmediata de la conectividad y que el Ministerio de Transportes haga lo que tiene que hacer, y no demore más, porque esto puede cobrar vidas».

«Los mochanos no son ni de segunda ni de tercera categoría. Son personas importantes como todos los chilenos y chilenas y hoy día increíblemente están aislados con riesgo vital. Es urgente reponer el servicio aéreo antes que ocurra una tragedia, la que se debe evitar a toda costa, tal como se pudo haber evitado el accidente de ATA, si el Ministerio hubiera escuchado y recapacitado respecto a entregar una licitación a una empresa que tenía graves riesgos de seguridad en su avioneta, lo que se comprobó al capotar apenas un mes después de comenzar el servicio, y en el mismo lugar donde unos años antes habían tenido un accidente casi igual, pero en aquella ocasión, con 4 víctimas fatales, información que parece no importarle a algunas autoridades», finalizó el senador por la Región del Biobío.