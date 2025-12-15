«Israel espera trabajar estrechamente con usted»: Netanyahu celebró elección de Kast con el agua de Chile en la mira

El cuestionado primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, celebró la elección del candidato de extrema derecha en Chile, José Kast, destacando que buscará profundizar con él la cooperación en materias como seguridad y «agua».

«Israel espera trabajar estrechamente con usted y Chile para profundizar la cooperación en seguridad, innovación, agua, agricultura y crecimiento económico para fortalecer la asociación entre nuestras dos democracias», manifestó Netanyahu, quien, como se sabe, es señalado como responsable de crímenes de lesa humanidad contra la población Palestina en Gaza.

Congratulations President-elect @joseantoniokast on your victory.

Israel looks forward to working closely with you and Chile to deepen cooperation in security, innovation, water, agriculture and economic growth to strengthen the partnership between our two democracies. 🇮🇱🇨🇱 — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) December 15, 2025

El saludo del primer ministro israelí se sumó al enviado más temprano por Donald Trump, quien también se encuentra severamente cuestionado en su país tanto por las múltiples crisis que han causado sus políticas económicas, como por su vinculación con el pedófilo y delincuente sexual Jeffrey Epstein.

«Hace unas horas me enteré de que en Chile, la persona a la que apoyé, que no iba a la cabeza en las encuestas, terminó ganando con bastante facilidad. Así que estoy deseando felicitarlo. He oído que es una persona excelente», declaró Trump en una rueda de prensa, refiriéndose a Kast.