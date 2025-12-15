«Israel espera trabajar estrechamente con usted»: Netanyahu celebró elección de Kast con el agua de Chile en la mira

El cuestionado primer ministro israelí, señalado como responsable de crímenes de lesa humanidad contra la población Palestina en Gaza, celebró la elección del candidato de extrema derecha en Chile, anunciando que buscará profundizar la cooperación en materias como seguridad y "agua".

«Israel espera trabajar estrechamente con usted»: Netanyahu celebró elección de Kast con el agua de Chile en la mira
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

El cuestionado primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, celebró la elección del candidato de extrema derecha en Chile, José Kast, destacando que buscará profundizar con él la cooperación en materias como seguridad y «agua».

«Israel espera trabajar estrechamente con usted y Chile para profundizar la cooperación en seguridad, innovación, agua, agricultura y crecimiento económico para fortalecer la asociación entre nuestras dos democracias», manifestó Netanyahu, quien, como se sabe, es señalado como responsable de crímenes de lesa humanidad contra la población Palestina en Gaza.

El saludo del primer ministro israelí se sumó al enviado más temprano por Donald Trump, quien también se encuentra severamente cuestionado en su país tanto por las múltiples crisis que han causado sus políticas económicas, como por su vinculación con el pedófilo y delincuente sexual Jeffrey Epstein.

«Hace unas horas me enteré de que en Chile, la persona a la que apoyé, que no iba a la cabeza en las encuestas, terminó ganando con bastante facilidad. Así que estoy deseando felicitarlo. He oído que es una persona excelente», declaró Trump en una rueda de prensa, refiriéndose a Kast.

Relacionados

El Ciudadano

Boric en la FAO acusa a Netanyahu de usar el hambre como arma en Gaza

Hace 2 meses
El Ciudadano

Palestina: No da lo mismo por quién votar

Hace 5 días
El Ciudadano

El día que la derecha chilena apoyó a Mussolini y Hitler: Hoy es cómplice del sionismo genocida de Netanyahu en Gaza

Hace 3 meses
El Ciudadano

En pleno genocidio, Milei se retrata con Netanyahu con Gaza bajo bombas

Hace 3 meses
El Ciudadano

Milei busca salvataje con Trump y Netanyahu en su momento económico más crítico

Hace 3 meses
El Ciudadano

Israel avanza en pena de muerte aplicable a palestinos y ministro de Netanyahu celebra en el Parlamento

Hace 1 mes
El Ciudadano

“¿Alguien puede imaginar a Hitler en la ONU?”: Las analogías y críticas a intervención de  Netanyahu en Asamblea de Naciones Unidas

Hace 3 meses
El Ciudadano

'Callar frente al genocidio en Palestina equivale a ser cómplices'

Hace 3 meses
El Ciudadano

Primer ministro bajo juicio: Netanyahu pide indulto mientras enfrenta causas por corrupción y busca seguir al mando de Israel

Hace 2 semanas

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano