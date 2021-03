Iván Sepúlveda, candidato humanista: “El Maule está preparado para que alguien como yo sea Gobernador Regional”

Usted es un abogado que se presenta en su campaña como el primer candidato a gobernador por el Maule que es “hijo de nana, campesino y fleto”. ¿Cómo cree que recibe estos conceptos la gente de la región?

“Yo creo que la gente recibe estos conceptos de manera natural. La región del Maule es agrícola, hay mucho campesinado y yo, la verdad, soy uno de ellos. Claro, actualmente soy abogado, pero me crie en las patas de las vacas y de los chanchos, allí en la salida de Cauquenes, en el kilómetro 18, en la zona de Chorrillos. Estudié en una escuelita de campo, en la escuela Santa Luisa hasta la mitad de tercero básico, entonces, la gente lo entiende y lo recibe como algo natural. También soy hijo de nana y la verdad es que el trabajo en casa particular es uno de los trabajos más extendidos en la región. Entonces, yo lo veo de esa forma, con la naturalidad de la realidad maulina”.

Usted presenta su campaña desde la marginalidad…

“Me presenté como fleto, quizás eso es más disruptivo, pero bueno, hay que hacerle frente a mi condición sexual de la que yo me siento profundamente orgulloso y desde donde nace mi militancia en la política. Lo que quiero decir, básicamente, es que ser hijo de nana, campesino y fleto es que uno está en la marginalidad, en los márgenes de lo que nos dice la sociedad que debemos ser”.

¿La región está lista para ver a un candidato de su tipo, tan directo?

“Por supuesto, todos los maulinos y las maulinas son personas muy, muy capaces y yo, la verdad, soy una persona directa, que siempre dice las cosas que hay que decir, pero siempre en un tono muy educado y nunca trato de pasar o herir los sentimientos de los demás. Básicamente, con tacto siempre hay que decir las cosas y no hay nada de directo en decir quién uno es, de dónde viene, cuáles son sus raíces. Yo creo que es algo natural. El Maule está preparado para que alguien como yo sea Gobernador Regional”.

¿Por qué se presenta para gobernador del Maule y cómo ve sus opciones?

“Me presento a gobernador regional porque mi partido me lo solicita, porque yo soy un militante de base y disciplinado, pero, al mismo tiempo, por los nuevos tiempos que corren. Necesitamos voces distintas, liderazgos distintos, que puedan alcanzar cargos de representación popular y que estos cargos de representación abarquen el mayor abanico de la diversidad que hay en Chile”.

“Lamentablemente, algo que yo creo que no puede ser y me da mucha pena y rabia, es que no hay ninguna persona de las disidencias sexuales en un cargo unipersonal, uninominal, no hay congresistas, no hay diputados, senadores, presidentes, ministros, intendentes. Entonces, es necesario que gente como nosotros esté presente en los cargos donde se tomen las decisiones y no sólo como gobernador regional, sino también como alcaldes, alcaldesas, constituyentes, concejales. Espero que en el futuro tengamos a nuestro presidente homosexual, o presidenta lesbiana, o trans; creo que ese es mi objetivo y al que estoy compelido a ejercer”.

Además de apoyar con todas sus fuerzas a la comunidad LGBT+, ¿por dónde cree que destacan sus potencialidades?

“Mi potencialidad, aparte de ser parte de la comunidad LGTBIQ+, es que básicamente soy como cualquier ciudadano, soy una persona que le ha costado salir adelante. Con una mamá soltera que me pagó la educación. He trabajado desde los seis años y no para comprarme una Playstation, o un juego, sino que para vivir. La casa que compramos con mi mamá fue producto que ella se ponía a tejer. Ella tejía un sweater de lana artesanal al día y yo a los seis años la acompañaba a venderlos semana a semana, a la feria de Cauquenes, lo que implicaba que caminábamos alrededor de 20 kilómetros en la madrugada, tipo 2 de la mañana, para poder estar a las 5, 6 de la mañana, vendiendo esas chombas, para que mi mamá tuviera dinero para ahorrar, y así pudiéramos tener nuestra primera vivienda. Yo soy una persona que, de verdad, viene desde abajo. Después mi mamá partió a trabajar a Santiago de nana, entonces conozco la realidad que vive la mayoría de la gente del Maule”.

¿Cómo piensa confeccionar su equipo de trabajo?

“El equipo de trabajo que vamos a tener en la gobernación va a ser un equipo que responda a las necesidades que requiere la gobernación regional, sin importar su militancia política y sin importar de dónde viene. Claro que cuando digo ‘sin importar su afiliación política’, me refiero a gente que piense de forma progresista, que crea en los derechos humanos como valor central, que no niegue las violaciones de los Derechos Humanos que han habido en Chile en el último tiempo, desde la revuelta social hasta ahora. Entonces, no podría estar con alguien de derecha, básicamente, sino con alguien que tenga el mismo diagnóstico de país que tiene la mayoría de los chilenos y las chilenas, que reconozca que vivimos en un Estado que ha tratado muy mal a su población, desde siempre”.

“Además voy a innovar en algo que es el cupo laboral trans. Hay países que lo tienen, Argentina por ejemplo, y nosotros lo vamos a incorporar porque creemos que la población trans tiene que tener derechos laborales. Vamos a incluir al menos un 5% de población trans en los equipos de trabajo y va a ser un equipo de trabajo paritario, igual cantidad de hombres y de mujeres, viéndolo desde la binariedad del género”.

¿Qué ha significado para usted el apoyo de Pamela Jiles? ¿Cuánto cree que ayuda ese impulso de la diputada?

“El apoyo de ella es bastante especial. Para mí, Pamela Jiles, antes de ser compañera de partido -porque ella entra a militar potentemente en el 2017; sin embargo, ella tiene acercamiento al PH desde el 2005 en adelante y siempre sintió sintonía con nosotros-, es un personaje, es el primer personaje en televisión que reivindica a la gente como yo, a la población homosexual. De hecho, es la primera persona que hace una entrevista a una persona homosexual en televisión abierta, y me acuerdo que en un programa de farándula ella dijo un día que, nosotres, los homosexuales éramos las joyas más preciosas de la familia y que había que amarnos mucho. Ese consejo que ella da en televisión abierta llega a muchos hogares, a muchas dueñas de casas, que están viviendo la situación de tener un hijo gay, una hija lesbiana o un hijo bisexual”.

¿Y su relación más cercana con ella?

“No sé si somos tan cercanos, aunque creo que sí, pues ella me lo ha dicho varias veces, que soy uno de sus sus ‘nietitos’ favoritos. Su impulso ayuda muchísimo, es la figura mayor aspectada para la presidencial. Siempre he pensado -desde el 2009, cuando fue su primer acercamiento a las presidenciales- que sería una estupenda Presidenta para Chile y me la voy a jugar para que así sea. Estamos juntos en esta campaña como partido y como compañeros de militancia”.

Finalmente, ¿cómo cree que ha enfrentado el gobierno central esta nueva etapa del Covid-19, con los menores retornando a clases, y la vacuna siendo entregada por millones? ¿En qué aspectos cree que se pueda mejorar?

“La vacunación es un ejemplo a nivel mundial, pero eso habla de nuestro sistema de salud pública. Uno de los creadores, y lo dijo el ministro Paris, fue el ex Presidente Salvador Allende, el que implementó este nuevo sistema de salud pública de vacunación. Es un sistema que hemos tenido toda la vida y que ahora ha podido hacer frente a esto gracias al esfuerzo de todos y todas los trabajadores de la salud que se la han jugado para que todo funcione y de manera ejemplar. También hay que reconocer que el Gobierno se la jugó comprando esas dosis de vacunas para toda la población”.

“En cuanto al retorno a clases, me parece que es una medida bien irresponsable. Sin desconocer que lo ideal es que los alumnos estén en la sala de clases, debe haber la mayor cantidad de medidas de seguridad y bioseguridad posible y eso hoy por hoy no está. La tasa de contagios está aumentando en la Región Metropolitana y en la Región del Maule. Por eso celebro que ningún alcalde haya dado la autorización que comenzaran los colegios municipales con clases, porque me parece que es lo más acertado que se puede hacer en el Maule. Considero que todas estas medidas de volver a clases responden a un trasfondo de volver a una nueva normalidad para enfrentar las elecciones como si nada estuviera pasando y básicamente que Piñera le entregue el Gobierno a alguien de su sector político, cosa que no va a pasar”.