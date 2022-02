Izkia Siches anuncia próximas reuniones con gobernadores y alcaldes para “ir ajustando y evaluar la continuidad o no del Estado de Excepción” en el Norte

Este lunes comenzaron las reuniones entre los ministros salientes y los próximos titulares del gobierno de Gabriel Boric, de cara al cambio de mando que tendrá lugar el 11 de marzo.

La primera reunión se llevó a cabo a las nueve de la mañana, entre el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y la futura titular de la cartera, Izkia Siches, con el objetivo de analizar temas como la crisis migratoria en el norte y el Estado de Excepción en la Macrozona Sur.

Tras finalizar la reunión, en las afueras del Palacio de La Moneda, Siches aseveró que esta primera reunión “marca un hito” para hacer un traspaso “poniendo en el centro el bienestar de nuestro país”.

De igual forma, fue consultada por el Estado de Excepción decretado en el Norte, por lo que señaló que esta semana tienen pautada una reunión con alcaldes y gobernadores de la zona, con el fin de abordar de manera conjunta, si se mantiene o no la medida decretada por el presidente saliente Sebastián Piñera.

De igual forma, señaló que espera continuar en diálogo con el actual ministro de Interior, para así evaluar todas las medidas necesarias e implementarlas.

«Esta semana tenemos programado, tenemos un primer borrador de trabajo, mirando la difícil situación y la crisis humanitaria que se vive en el norte. Ya hemos agendado reunión con los gobernadores y alcaldes, esta semana, para poder, junto a ellos, con las comunidades, con las autoridades que viven día a día los problemas de este territorio, poder ir ajustando y evaluar continuidad o no el Estado de Excepción. Eventuales correcciones, mejoras, continuamos seguir dialogando con el ministro Delgado y su equipo, sobre sucesivas medidas y la implementación de la ley y su reglamento», expresó Siches.

Izkia Siches anuncia reuniones con gobernadores y alcaldes del norte para "ir ajustando y evaluar la continuidad o no del Estado de Excepción"

Asimismo, se refirió a la salida del comité político del ministerio del Desarrollo Social.

Futura Ministra de Interior Izkia Siches ante la salida del comité político del ministerio del Desarrollo Social : "El presidente electo ya ha comunicado que el comité político va a incorporar al Ministerio de la Mujer y no al de Desarrollo Social"

«El presidente electo ya ha comunicado que el comité político va a incorporar al Ministerio de la Mujer y no al de Desarrollo Social», dijo Siches.

Por su parte, el actual ministro de Interior calificó la reunión de como “muy buen ánimo”, y contó que ambas autoridades se entregaron carpetas con información relevante de la cartera.

«Conversamos aspectos de lo que sucede en ambas macrozonas”, sostuvo Delgado al ser consultado sobre la crisis migratoria y la situación del sur, refiere MegaNoticias.

«Las definiciones que tome el próximo gobierno no me corresponde a mí”, dijo al ser consultado sobre la continuidad o no del Estado de Emergencia.