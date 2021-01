Izkia Siches denunció malos tratos y amenazas del gobierno hacia los médicos y no descartó movilizaciones

Por Valentina Benito

Este martes Izkia Siches, presidenta del Colegio Médico de Chile (Colmed) denunció que el gremio ha recibido malos tratos, e incluso amenazas, por parte del gobierno de Sebastián Piñera y que las conversaciones con La Moneda no han avanzado, por lo que no descartan la posibilidad de movilizarse para exigir las demandas que ya llevan años sobre la mesa, pero que no han sido escuchadas.

“Espero prontamente tener la posibilidad de reunirme con el Presidente de la República para destrabar los malos tratos que hemos sentido de parte del gobierno. Para el personal particularmente médico que ha estado excluido de algunos beneficios donde hemos estado muy cansados y donde hemos tenido amenazas del gobierno de reducción de las remuneraciones que claramente nosotros no vamos a tolerar”, dijo en declaraciones a ADN.

Demandas no escuchadas

Entre las acusaciones hacia el gobierno figuran la exclusión de funcionarios médicos y médicas de la Ley 19.664 y 15.076 de los Servicios Hospitalarios y de Urgencias del “Bono Especial Covid-19”, la nula respuesta al pago de la asignación mensual de estímulo por competencias profesionales contemplada en el artículo 8° de la ley N° 20.816 e incluso amenazas traducidas en la reducción de remuneraciones al personal médico.

Si bien se han sostenido reuniones de trabajo durante el mes pasado en las que se han evaluado medidas para resolver los diversos problemas que aquejan al gremio, no se han conseguido respuestas definitivas. El 22 de diciembre de 2020, el Colmed escribió una carta al ministro de Salud, Enrique Paris, en la cual expresaron que luego de su llegada se retomaron las conversaciones, pero que no hubo avances significativos. La falta de respuesta incluso fue calificada como una falta de respeto a las y los médicos.

Por otro lado, el 30 de diciembre de 2020 el Colmed envió una carta dirigida al presidente Sebastián Piñera, en la que se manifestaron las diferentes demandas de los trabajadores del sector. En dicho documento señalaron que han planteado al Ministerio de Salud la necesidad de otorgar una asignación mensual por estímulo por competencias profesionales, lo cual se ha solicitado regularizar incluso desde hace dos años por parte del gremio, no obstante hasta hoy el ejecutivo continúa sin dar respuesta, a pesar de que es una necesidad que se ha vuelto aún más urgente dentro del contexto por pandemia.

Dicha carta fue entregada en La Moneda por Izkia Siches, junto con la doctora Florencia del Río, capitular y vicepresidentade la Asociación de Leyes Médicas del Hospital Sótero del Río.

En esa oportunidad, la titular del Colmed señaló que tanto el alcance de bonos por la pandemia, como las compensaciones por concepto del combate del coronavirus, no alcanzan a los médicos que se desempeñan en los recintos hospitalarios y en las unidades de cuidados intensivos, como también en los servicios de urgencia y en las Seremías, quienes se encontrarían por fuera de organismos como la Confusam y Fenats, entidades que optaron al Bono Covid de $200 mil pesos.

No descartan movilizaciones

En sus declaraciones de este martes, Siches dejó claro que la movilización por parte del gremio no era una prioridad, sin embargo ante un escenario crítico en el que se han agotado todas las instancias, parece ser la única alternativa, incluso en medio de un eventual rebrote del Covid-19.

Al respecto la presidenta del Colmed señaló a ADN que “no estamos interesados en iniciar un proceso de movilización, pero parece que con este gobierno esas son las únicas alternativas que quedan para lograr los objetivos y esperamos que esto se pueda resolver antes de llegar a esos extremos”.

Ante la falta de respuestas, Siches ratificó su llamado Sebastián Piñera a reunirse con la directiva del Colmed, para que esta serie de demandas propuestas por las y los médicos sean de una vez tomadas en cuenta, y se puedan “destrabar” los malos tratos que han recibido como gremio.