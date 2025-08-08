Izquierda Libertaria formalizó su respaldo a Jeannette Jara para la Presidencia

“El proyecto de Jeannette Jara representa ese horizonte de cambio que Chile necesita. La unidad no es sólo una consigna, sino un compromiso con las luchas populares”, afirmó Juan Recabarren, dirigente de la colectividad.

Izquierda Libertaria formalizó su respaldo a Jeannette Jara para la Presidencia
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

Como parte de las definiciones políticas de este ciclo electoral, la candidata a la Presidencia, Jeannette Jara, sumó el respaldo oficial de la organización Izquierda Libertaria, un nuevo apoyo estratégico dentro de la izquierda no oficialista.

A través de una declaración pública, Izquierda Libertaria destacó la importancia de avanzar hacia un proyecto de país postneoliberal, impulsando transformaciones estructurales que mejoren la calidad de vida de las mayorías.

“El proyecto de Jeannette Jara representa ese horizonte de cambio que Chile necesita. La unidad no es sólo una consigna, sino un compromiso con las luchas populares”, afirmó Juan Recabarren, dirigente de la colectividad.

El movimiento señaló además que su apoyo busca enfrentar de forma unitaria el avance de los sectores reaccionarios y de ultraderecha, anunciando que trabajarán activamente en los territorios junto a comunidades y organizaciones sociales.

“Nuestro horizonte es una sociedad libre, solidaria y segura, desde una mirada socialista y libertaria”, indicaron, reafirmando su compromiso con la candidatura Presidencial de Jara.

Sigue leyendo:

Cariola

“Ahí no hubo traición”: Cariola recuerda apoyo del PC a Frei y le responde por críticas a Jara

Partido Solidaridad para Chile declara su apoyo a la candidatura de Jeannette Jara

Jara

“Les irá tan bien como siempre, pero no bajaré impuestos”: Jara le habla claro al empresariado

Comisión investigadora de la Cámara oficializa citación a Kast por vínculo con líder de banda que robaba cables de cobre

El Ciudadano

Relacionados

El Ciudadano

Partido Igualdad respalda a Jeannette Jara para frenar a la extrema derecha y marca distancia del oficialismo

Hace 4 días
El Ciudadano

El Partido Popular define respaldo a la candidatura presidencial de Jeannette Jara y presenta su estrategia parlamentaria

Hace 5 días
El Ciudadano

Entre derechos y retrocesos, la elección es clara

Hace 4 semanas
El Ciudadano

Radiografía de la Democracia Cristiana: La encrucijada presidencial por Jeannette Jara

Hace 1 mes
El Ciudadano

Frei rompe con la DC: prefiere a herederos de la dictadura antes que respaldar a Jara

Hace 2 días
El Ciudadano

¿Cómo llegó Jeannette Jara al primer lugar? El detalle de la encuesta que la deja en la cima

Hace 1 mes
El Ciudadano

Alcaldesa DC de La Pintana apoyó con todo a Jeannette Jara: "Va a defender los avances sociales que algunos quieren destruir con la motosierra"

Hace 2 semanas
El Ciudadano

Comité Central del PC: “Jeannette Jara debe ejercer con autonomía el liderazgo del proceso que se abre”

Hace 1 mes
El Ciudadano

Junta Nacional DC: Respaldo oficial a Jeannette Jara y Francisco Huenchumilla es el nuevo presidente de la colectividad

Hace 2 semanas

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano