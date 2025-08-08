Izquierda Libertaria formalizó su respaldo a Jeannette Jara para la Presidencia

Como parte de las definiciones políticas de este ciclo electoral, la candidata a la Presidencia, Jeannette Jara, sumó el respaldo oficial de la organización Izquierda Libertaria, un nuevo apoyo estratégico dentro de la izquierda no oficialista.

A través de una declaración pública, Izquierda Libertaria destacó la importancia de avanzar hacia un proyecto de país postneoliberal, impulsando transformaciones estructurales que mejoren la calidad de vida de las mayorías.

“El proyecto de Jeannette Jara representa ese horizonte de cambio que Chile necesita. La unidad no es sólo una consigna, sino un compromiso con las luchas populares”, afirmó Juan Recabarren, dirigente de la colectividad.

El movimiento señaló además que su apoyo busca enfrentar de forma unitaria el avance de los sectores reaccionarios y de ultraderecha, anunciando que trabajarán activamente en los territorios junto a comunidades y organizaciones sociales.

“Nuestro horizonte es una sociedad libre, solidaria y segura, desde una mirada socialista y libertaria”, indicaron, reafirmando su compromiso con la candidatura Presidencial de Jara.

