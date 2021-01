Jadue confirmó que buscará reelección para la Alcaldía de Recoleta

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), anunció este domingo que buscará la reelección en su comuna, en los comicios que se llevarán a cabo este año.

“Voy de candidato a la reelección en Recoleta”, le dijo a Iván Valenzuela, en entrevista con el programa Mesa Central de Canal 13.

Sin embargo, Jadue no descartó una candidatura para las presidenciales.

“Solo dejaría Recoleta si es que la ciudadanía me da una tarea más relevante”, afirmó.

De acuerdo con las más recientes encuestas, el dirigente del Partido Comunista de Chile, lidera las preferencias electorales junto con el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín (UDI) y la diputada Pamela Jiles (PH).

Durante la entrevista, Jadue ratificó su potencial apoyo a quien triunfe en unas primarias. «Vamos a estar detrás del candidato o candidata que más apoye la ciudadanía en una primaria, ojalá lo más amplia posible», dijo el dirigente del PC.

En cuanto a la marginación de su partido y de Convergencia Social de las últimas conversaciones de la oposición convocadas por la CUT para aunar los candidatos en una lista única, Jadue destacó que “las dos listas garantizan mucha mayor representatividad, ahí hay representatividad numérica”.

Jadue argumentó que la razón es no compartir los mínimos comunes establecidos por parte de la oposición. “Estos mínimos comunes en nada representan lo que la ciudadanía ha demando, lo que la ciudadanía ha puesto sobre la mesa. Así, no nos vamos a arriesgar a ir en una lista con gente que no quiere la constitución que quiere la gente. Yo prefiero ir en una lista separada con un bloque anti neoliberal”.