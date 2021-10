Jadue por críticas de Provoste al PC: Una candidata que va acomodando su discurso dependiendo de dónde está pierde credibilidad

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), salió al paso de las declaraciones realizadas por la candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste (DC), que calificó a la tienda comunista como un partido de «extrema izquierda».

En ese sentido, el ex presidenciable recordó que Provoste manifestó estar disponible para ir en alianza con el PC, recibiendo críticas como la de Marta Larraechea, quien le pidió que «renuncie y se vaya al Partido Comunista». «Cuando uno tiene una candidata que va acomodando su discurso dependiendo de dónde está y cuáles son sus intereses, uno como que le quita credibilidad», señaló Jadue a Radio Biobío.

«Efectivamente», añadió el alcalde de Recoleta, «algunas de las cosas que ella ha dicho son ciertas, nosotros hemos sido parte de un gobierno de los cuales ellos (DC) también fueron parte, pero con una diferencia fundamental, nosotros tuvimos compromiso con el programa y ellos atornillaron al revés y traicionaron al programa de la presidenta Bachelet».

Para Jadue, «las y los chilenos ya no quieren un gobierno de derecha ni de extrema derecha que nos haga retroceder 40 años, pero tampoco quieren volver a los tiempos de la Concertación, y hoy día la Concertación está pegoteada, reunida un poquito a la fuerza, con algunos socialistas tratando de escaparse. No quieren saber más de un gobierno como el actual, así que nosotros estamos haciendo nuestra pega y el Partido Comunista, que tanto les preocupa, es el que ha logrado resolver, a través de sus gestiones locales, los problemas que éstos en 4 años no supieron resolver y otros en 20, tampoco», cerró el edil.