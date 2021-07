Jadue sin miedo

«La conquista del poder cultural es previa a la del poder político, y esto se logra mediante la acción concertada de los intelectuales llamados ‘orgánicos’ infiltrados en todos los medios de comunicación, expresión y universitarios”.

Antonio Gramsci

La frase del fundador del Partido Comunista en Italia, hace eco en el presente chileno, donde una serie de jóvenes intelectuales, artistas , dirigentes sociales y pueblo movilizado logró en un trabajo de hormigas y de acumulación de fuerzas, llegar a la política para quedarse en ella, instalando Convención Constitucional y Presidente de Chile prontamente.

Hoy brilla en lo austral de nuestro continente, un Proceso Constituyente de la futura “Comunidad Plurinacional de Chile”, y un liderazgo que desde el Municipio de Recoleta, ha demostrado con hechos que es posible hacer destino más digno para los pueblos, me refiero al hoy candidato presidencial : Daniel Jadue.

Éste hombre que ha soportado los ataques orquestados político-comunicacionales de la derecha y la oligarquía chilena, por el simple hecho de pensar distinto y querer ofrecer al país un nuevo camino de convivencia social que deje atrás el modelo neoliberal, enfrenta este 18 de julio de 2021, la primaria democrática de la izquierda chilena, escrutinio del que debe salir victorioso, para que no exista retroceso en las victorias que el pueblo ha obtenido hasta hoy.

¿Y por qué depende tanto de su triunfo el éxito del programa popular? Pues si bien confiamos en la obediencia al mandato ciudadano de la Convención Constitucional y sus mayorías logradas, la Presidencia del país es un lugar clave y no hay garantías que su “rival” -que hace más democrático el proceso y me parece una gran persona pero con grises «pepe grillos» – no vaya a transar alguna transformación clave, en post de congraciar con el poder del status quo nacional e internacional, el que hoy está en decadencia y a quien no hay que conceder espacio de los que gozaron por décadas por centuria.

Es cierto que Daniel no podrá gobernar solo y eso lo tiene claro, pero ello tampoco quiere decir que deba gobernar de la mano de los defensores del modelo. Daniel ha de gobernar educando para que así siempre su mejor aliado sean los pueblos, la ciudadanía y pueblo trabajador(a) en movilización permanente por sus derechos y en labor constante para hacer de la comunidad plurinacional más grande y justa.

Dentro de la Coalición Chile Digno, comunistas, libertarios de izquierda, fuerzas anticapitalistas, dentro del Frente Amplio, con sus bemoles tras salir de sus filas aquellos sectores que hacían de la fuerza poco coherente con algunos principios y valores, dentro de la Lista del Pueblo y su bella anarquía que ya encontrará su forma de organización más coherente a sus ideales, en las bases del partido Socialista y en todos aquellos hombres y mujeres con el corazón a la izquierda, hay suficientes y preparados cuadros para construir un país más digno y justo.

No es necesario cruzar del otro lado de la trinchera para ofrecer gobernabilidad a un país, cuando las fuerzas armadas son leales y respetuosas de la democracia, cuando las fuerzas productivas del país trabajan en armonía y trato justo, cuando la prensa es un espacio para el debate de lo publico, para las artes , la educación y no una trinchera para la defensa de intereses privados que vulneran los del colectivo.

Atrás deben quedar los miedos y caricaturas que nos ponen como sectarias, revoltosos e incapaces. Lo que somos es revolucionarios y protagonistas de la transformación social, seres gregarios que valoramos la diversidad pero no transamos con aquellos artífices y defensores de las violaciones a los derechos humanos en nuestro país.

“Al fascismo no se le discute, se le destruye”, como dijo, Buenaventura Durruti, y en nuestros tiempos no se hace con violencia física, se hace con inteligencia y acción directa que no abordaré en esta columna, pero que resumiré como un proceso de re-educación.

Daniel Jadue tiene el primer desafío que es ganar esta primaria y lo hará. Para ello es importante que tanto tu que ya estás decidido a votar por él, puedas llevar el domingo a emitir su voto a toda tu familia y a cada uno de tus [email protected] Es de esa voluntad y organización en acción, que nuestra victoria será amplia y contundente.

Es importante dejar de manifiesto, que el programa de Daniel Jadue y que en realidad es el programa que recoge el sentir de los pueblos, no tiene hoy un punto final. Está en construcción ,y el plazo que se ha dado para cerrarlo pasado esta primaria, creo debe ser extendido en el tiempo al menos unos meses más, para continuar ampliando la participación activa de los vecinos del país y de la intelectualidad del colectivo, la inteligencia no individual en la hoja de viaje.

Por Jadue Presidente, sin dudas, sin miedos, por un cambio profundo del modelo de la explotación de nuestra naturaleza y la sociedad humana, por uno más verde, soberano y digno, por nuevos socios comerciales más respetuosos en una sociedad glocal-multipolar, por la construcción de pueblos y territorios, cada vez más auto determinados y libres de opresión: Venceremos y será hermoso.

Constituyentes hoy y siempre!

Por, Bruno Sommer Catalán , Fundador El Ciudadano