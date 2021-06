Jaime Bassa: Hay que debatir la Ley de Presupuesto 2022 para brindar más recursos a la Convención y garantizar igualdad de condiciones entre constituyentes

El constituyente electo por el Distrito 7, Jaime Bassa, indicó que es necesario para debatir la Ley de Presupuesto 2022, para así brindar los recursos necesarios para la Convención Constitucional, y así garantizar la igualdad de condiciones entre los 155 convencionales constituyentes, electos el pasado mes de mayo.

“Esa discusión debiera aumentar significativamente para garantizar el funcionamiento de la constituyente y garantizar la participación ciudadana, y debiera sacar la partida presupuestaria y pasarla al Tesoro Público, que tiene más recursos, que más flexibilidad, y permitir que todo constituyente participe en proceso de igualdad”, expresó Bassa, entrevistado por 24horas TV.

En este sentido, recalcó que este debate es uno de los más importantes, debido a que no todos los convencionales son abogados o doctores en derecho constitucional, por lo que necesitan asesorías y apoyo de otras personas.

“No todos tienen centro de estudios detrás. Para que los constituyentes participemos en condiciones de igualdad, tiene que estar garantizada en la condición presupuestaria del órgano, no puede depender de las condiciones políticas de cada cual”, enfatizó el también abogado de la Pontificia Universidad Católica y doctor en derecho de la Universitat de Barcelona.

De igual forma, aseveró que también hay que ajustar la Ley de Presupuesto de este año – que fue debatido el año pasado –, para ver si se puede realizar una flexibilidad presupuestaria, para que existan condiciones de igualdad.

Que todx constituyente pueda trabajar en condiciones de igualdad (apoyo técnico, factor género o territorial), requiere un rediseño del presupuesto. Lo propio respecto de la participación ciudadana. La Secretaría Ejecutiva debiera reunirse cuanto antes con lxs consttes. pic.twitter.com/F0YH4qBbpE June 7, 2021

“No estoy de acuerdo con los dos tercios”

Durante la entrevista, el profesor de derecho constitucional y teoría política de la Universidad de Valparaíso recalcó que no está de acuerdo con los dos tercios del quórum, no obstante, aseveró que es necesario enfocarse en otros temas más importantes, como lo es el debate del reglamento que regirá durante la Convención Constituyente y el sistema de votación.

“Debemos enfocarnos a discutir otros temas importantes de instalación del órgano constituyente, los dos tercios son importante, pero lo más importante para garantizar el proceso del éxito constituyente es dejar algunas reglas como esta, y preocuparnos por las reglas que hoy en día se encuentran abiertas a la discusión, como el reglamento o la instalación”, aseveró.

En cuando al reglamento de la Convención Constitucional – que deberá instalarse el próximo mes de junio –, Bassa señaló que se está trabajando con un equipo desde octubre de 2019., entre ellos cómo será el sistema de votación y la conformación de las comisiones para trabajar las temáticas necesarias para redactar el nuevo texto legal.

Sobre el quórum de los dos tercios, indicó no estar de acuerdo, además de que aseveró que, tras los resultados de los comicios de mayo, el quórum de los dos tercios, pasa a segundo plano.

“El quórum de dos tercios fue parte de los elementos de los acuerdos que se tranzaron el 15 de noviembre, a cambio de ese poder de veto que pretendía la derecha del veto. No tiene mucho sentido hablar del quorum de dos tercios, porque la derecha no consiguió la mayoría”, puntualizó.

Falta de comunicación con la Secretaría Ejecutiva

Por otra parte, el abogado denunció que no existe comunicación alguna entre los constituyentes y la Secretaría Ejecutiva, encargada del proceso de instalación de la Convención Constitucional, que tendrá un lapso máximo de un año para redactar la nueva Carta Magna.

“Es fundamental que las conversaciones se abran a los constituyentes. Hay una Secretaría Ejecutiva que está llevando adelante la instalación y nadie ha tomado contacto formalmente con las y los constituyentes electos. No podemos llegar el día cero de instalación sin que el Gobierno previamente nos pregunte cuáles son las mejores alternativas para implementar el trabajo de los constituyentes. Esas discusiones no tenemos ni idea quien la está tomando, es decir, esa Secretaria Ejecutiva no se ha reunido con los constituyentes electos”, sentenció.