Jaime Mañalich ante acusación constitucional: “Yo reconozco que hemos y he cometido errores»

El ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, se presentó este viernes vía telemática ante la comisión revisora de la acusación constitucional que diputados de oposición presentaron en su contra, donde se le imputa haber infringido gravemente la Constitución y las leyes y haber dejado éstas sin ejecución al haber puesto en riesgo la vida y la salud de la población, así como también por el ocultamiento de datos y faltas a la probidad.

“Yo reconozco que hemos y he cometido errores” afirmó en su exposición en la que admitió que en su gestión hubo serios problemas de conteos de casos de COVID-19.

“Tuvimos un problema muy serio en el conteo de casos. La fórmula que disponíamos y que fue bien efectiva cuando se trataba de ciudades no tan grandes como Santiago o Valparaíso”, dijo.

Con respecto al cambio de metodología para contar el número de fallecidos en el país y el ex titular de Salud señaló que «necesitamos una brújula muy firme para manejar el timón en el control de esta pandemia y tengo que reconocer la brújula que nosotros usábamos tenía dificultades enormes y esa brújula se llama el sistema informático Epivigila».

Precisó que la plataforma Epivigila no estaba actualizada, debido a que el personal de salud estaba sobrepasado.

Ocultamiento de cifras

Al ser consultado sobre un posible ocultamiento de cifras, a lo que Mañalich respondió: «Nunca ocultamos ningún número ni al Presidente, ni a la opinión pública. Evidentemente que el esfuerzo, yo diría único de Chile (…) por mejorar la calidad de la data. Respecto a los fallecidos, nosotros partimos de una plataforma DEIS, en la cual no teníamos una información actualizada».

Respecto a las cuarentenas que se aplicaron en el país, Mañalich sostuvo que «no son decisiones de escritorio, cuando tenemos que separar una comuna, ¿tenemos el personal suficiente?, ¿Qué hacemos entonces si no vamos a poder controlar una población».

Al ser rplazado sobre si por razones económicas no puso en cuarentena alguna comuna, el ex ministro respondió :«No me preocupa la economía, me preocupa la salud de las personas. Ese bisturí muy afilado hay que usarlo en el momento adecuado, no prolongar el sufrimiento porque la gente no va a ser capaz de resistir».

¿Por qué renunció?

Sobre su renuncia que se materializó en mayo pasado, cuando asumió el actual ministro, Enrique Paris, señaló que se debió a la dificultad de lograr diálogo y consenso político.

«La razón fundamental para presentar esa renuncia es pensar que la dificultad para lograr diálogo, consenso político, a lo mejor por culpa mía, no lo niego, era ya de tal magnitud que era necesario un ministro nuevo», sostuvo.

Asimismo, Mañalich reconoció su culpa por este ambiente y aprovechó de pedir disculpas por su «tono y vehemencia».

«En toda esta incertidumbre que se representó a través de las redes sociales y medios de comunicación, evidentemente los ánimos se calientan, y como yo en realidad soy bastante directo para decir las cosas, lamento si en algún momento contribuí a crispar el ambiente por la evidencia de que había que apurar el tranco y resultaba tan difícil lograr avances que realmente protegieran a la población», dijo Mañalich ante los diputados.

Telefonazo de Piñera a Consejo para la Transparencia

Durante la sesión de este viernes, la parlamentaria Marisela Santibáñez (PC) y presidenta de la Comisión Investigadora sobre el registro de defunciones por COVID 19 emplazó al ex titular de la cartera a responder sobre el denominado “telefonazo” que el Presidente Piñera realizara al Consejo de la Transparencia y que significó que este organismo dejara de velar por la transparencia y el acceso a la información sobre los miles de fallecidos.

En concreto, la diputada consultó a Mañalich si tenía conocimiento de esta llamada del mandatario al presidente del Consejo para la Transparencia y Director Ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán, Jorge Jaraquemada, a los que éste respondió que no tuvo conocimiento de este cruce de llamadas, ni que tampoco conoce personalmente a Jaraquemada.

Asimismo, dijo no recordar haber elaborado un informe posterior a esa supuesta llamada, por lo que “no puedo referirme con propiedad a esto”.

La comisión sesionará a partir del próximo martes 6 de octubre, con el fin de revisar la procedencia del libelo acusatorio para así votarlo el viernes 9.