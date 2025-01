«Jamás llamaron a la puerta»: Productora desmiente incumplimiento de arresto domiciliario de Daniel Jadue

El pasado 16 de enero, un oficio de la 16° Comisaría de La Reina informaba al Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, que el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, había incumplido su arresto domiciliario total, luego de que funcionarios policiales habrían presuntamente concurrido a su hogar a las 11:48 horas, sin ser recibidos por el exedil.

Ante esto, Jadue expresó en sus redes sociales que descartaba desde ya la falta que se le acusa, ya que, a la hora señalada del control habían seis personas en el patio de su casa, debido a la grabación del programa Ventana a Palestina de HispanTV, quienes no escucharon ni los llamados de carabineros. El timbre no sonó, ni se oyó una sirena como se describe en el documento.

«Quienes conocen mi hogar saben que es imposible que estando en el patio no hayamos escuchado los llamados, tendríamos que haber detenido la grabación como ya nos ha pasado en otras ocasiones. Imposible no encontrar raro esto, sobre todo cuando he cumplido con cada uno de los controles, incluso cuando son a medida noche me despierto para realizar el procedimiento», dijo Jadue.

Por su parte, la productora de Hispan TV Beatriz Michell, salió en defensa del exalcalde afirmando que estuvieron en la casa de Daniel Jadue desde las 9 hasta pasadas las 14 horas, desmintiendo categóricamente lo informado por Carabineros.

«Jamás salió ni llamaron a la puerta. Hay metadatos de fotos y videos que lo comprueban. La mentira», sostuvo Michell a través de su perfil de X.

Hasta el cierre de esta nota, la policía uniformada sigue sin dar mayores declaraciones.