“Los criminales de lesa humanidad como Krassnoff no se merecen misericordia”: Jara descarta beneficios en debate Archi

El Debate Presidencial de la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi) 2025 reunió este miércoles a Jeannette Jara y José Kast en uno de los encuentros más decisivos antes del balotaje del 14 de diciembre. Entre los temas más sensibles de la jornada estuvo el tratamiento que ambos candidatos darían a eventuales solicitudes de indulto o beneficios penitenciarios para personas condenadas por delitos de lesa humanidad, particularmente el caso de Miguel Krassnoff, uno de los responsables de secuestros, torturas y desapariciones cometidos durante la dictadura cívico-militar y que hoy ostenta condenas por más de mil años.

La pregunta, sobre si indultaría a Krassnoff, surgió ante un eventual escenario en el que familiares de víctimas pudieran acceder a información relevante sobre detenidos desaparecidos a cambio de beneficios.

La respuesta de Jara fue y tajante: “No voy a indultar a nadie durante mi mandato”.

Agregó luego: “Los criminales de lesa humanidad como Krassnoff no se merecen misericordia; se merecen justicia”.

La frase marcó uno de los momentos más fuertes del debate y se enmarcó en una postura que vincula directamente la memoria histórica con el ejercicio democrático actual.

El dilema del arresto domiciliario para mayores de 70 años

Consultada por la ley en discusión que plantea el arresto domiciliario para personas mayores de 70 años con enfermedades terminales, Jara subrayó que esa medida no debe aplicarse a condenados por crímenes de lesa humanidad. «Creo que eso debe tener un límite. Los delitos de lesa humanidad, donde violaron mujeres, quemaron personas vivas y las tiraron al mar, [los condenados] no pueden cumplir penas en su domicilio», argumentó.

Kast toma distancia

José Kast, por su parte, evitó responder directamente a la periodista sobre si indultaría a Krassnoff: «Las reglas son las reglas. Le contesté». Además, el candidato de ultraderecha señaló que en situaciones de enfermedad terminal podrían evaluarse criterios humanitarios. «La justicia también es tratar con respeto a personas que están en enfermedad terminal, que ya no tienen conciencia, porque usted puede tener preso un cuerpo, no la conciencia», dijo.

Derechos humanos como línea divisoria en la campaña

El contraste entre ambas posturas refleja un debate que atraviesa la historia reciente de Chile: qué relación establece el Estado con los perpetradores de violaciones graves a los derechos humanos y cómo se garantiza que estos crímenes no vuelvan a repetirse.

Jara insistió en que la justicia no es negociable, menos cuando se trata de delitos cuyas víctimas aún esperan verdad completa sobre el destino de sus familiares. Kast, por otro lado, puso el foco en situaciones extremas de salud.

Ambas posiciones evidencian una diferencia profunda respecto al rol del Estado en la protección de la memoria y la defensa de los derechos humanos.

Un debate que reabre heridas y define posiciones

El caso de Miguel Krassnoff —condenado por homicidios, torturas, secuestros y desapariciones forzadas— no es solo un nombre en un debate, sino un símbolo del aparato represivo de la dictadura. Que Jara haya situado su respuesta desde esa perspectiva refuerza un mensaje político y ético: los derechos humanos no se negocian.

Para organizaciones de memoria, sobrevivientes y familias de víctimas, este tipo de definiciones no son retóricas, sino condiciones mínimas para avanzar hacia una sociedad más justa. En el debate Archi, esa discusión volvió a ocupar el lugar que muchas veces se intenta relegar.

Con la segunda vuelta a pocos días, la conversación sobre justicia, memoria y garantías de no repetición se instala como una línea divisoria clave entre las candidaturas.