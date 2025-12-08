Jara propone seguro veterinario y una red nacional de clínicas para «avanzar en la protección integral» de las mascotas

Laa candidata presidencial de Unidad por Chile, Jeannette Jara, presentó una batería de medidas enfocadas en el cuidado de las mascotas y la tenencia responsable, apuntando directamente a uno de los principales obstáculos que enfrentan las familias: el alto costo de la salud veterinaria.

La iniciativa plantea una intervención estatal directa en un mercado hasta ahora manejado por el sector privado

“Vamos a avanzar en la protección integral del bienestar de los animales de compañía. En Chile, los animales de compañía ocupan un lugar muy especial en la vida familiar, pero aún enfrentamos desafíos por la falta de fiscalización y educación, que perpetúan el abandono y la irresponsabilidad, afectando tanto a los animales como a la fauna silvestre. Abordaremos con medidas concretas estos desafíos», indicó.

El programa de la candidata del progresismo, incluye cuatro iniciativas principales que buscan actuar de forma sinérgica:: el Seguro Veterinario Complementario para Mascotas (SeVet), la Red Nacional de Clínicas Veterinarias asociadas, la meta de un millón de esterilizaciones y el fortalecimiento de la actual Ley de Tenencia Responsable (Ley Cholito).

“hoy la inmensa mayoría de las familias chilenas considera a sus mascotas parte esencial de su hogar. Por eso presentamos el SeVet, un seguro veterinario complementario que entrega protección financiera, acceso a una red nacional de clínicas y prestaciones esenciales gratuitas. Es una política pública moderna, que alivia el bolsillo de las familias”, destacó Jara.

Seguro Veterinario Complementario para Mascotas (SeVet)

Una de las medidas principales es la creación del Seguro Veterinario Complementario para Mascotas (SeVet), destinado a todas las que estén inscritas en el Registro Nacional. Su administración estaría a cargo de FONASA, marcando un hito en la concepción de políticas públicas para animales de compañía.

El seguro cubriría gratuitamente prestaciones esenciales de «interés público», como esterilizaciones, vacunas obligatorias y eutanasia.

Además, permitirá a las familias acceder a una Red Nacional de Clínicas Veterinarias con menores costos, entregando certeza y protección financiera para quienes asumen la tenencia responsable.

Red Nacional de Clínicas Veterinarias

Esta red de clínicas asociadas al SeVet, sujetas a reglas públicas, que ampliará la oferta de servicios veterinarios en todo el país.

El objetivo es ampliar la oferta de servicios veterinarios en todo el territorio, «evitando que factores geográficos o socioeconómicos limiten el acceso de las familias a la salud animal».

Control reproductivo y un millón de esterilizaciones

Para atacar de raíz el problema del abandono y la sobrepoblación, el programa establece la meta concreta de un millón de esterilizaciones durante el eventual gobierno, con un ritmo de 250 mil intervenciones en el primer año.

Esta política estará acompañada de programas educativos regionales de tenencia responsable, educación ciudadana y mayor uso de chips.

Fortalecimiento de la Ley Cholito

Paralelamente, se propone un fortalecimiento de la Ley Cholito. La candidata busca «adecuar la normativa a los estándares internacionales de bienestar animal y fortalecer la fiscalización», con foco en incentivar la adopción responsable y desincentivar la reproducción y venta descontrolada de animales.

Medidas complementarias

El paquete de medidas se completa con propuestas de mayor alcance cultural y estructural. Entre ellas, se impulsará la transformación progresiva de los zoológicos en Parques de Conservación, centrados en el bienestar animal, la preservación de especies y la educación ambienta

Además, se integrará a los animales en los planes de gestión del riesgo de desastres y se promoverá la educación en respeto y protección animal desde la primera infancia hasta la enseñanza media, con el objetivo de formar ciudadanos más conscientes y empáticos.

Finalmente, se contempla un fomento a la colaboración con organizaciones de la sociedad civil y protectoras de animales, como aliadas en el diseño de políticas públicas.

Con estas propuestas, Jara posiciona el bienestar animal no solo como una causa ética, sino como una política de salud pública y apoyo a las familias y a las mascotas que son parte esencial de su hogar.

