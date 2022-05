JC Rodríguez interpeló a uno de los pistoleros que el 1 de Mayo apuntó contra manifestantes en Meiggs: «Hay personas baleadas, hay imágenes tuyas con una pistola»

Esta mañana se vivió un tenso momento en Contigo en la Mañana, durante un durísimo enfrentamiento entre el periodista Julio César «JC» Rodríguez y uno de los pistoleros que el pasado domingo fue capturado en fotografías portando un arma y apuntando en el barrio Meiggs en Estación Central, contra los manifestantes que participaban en la la marcha del 1 de mayo convocada por Central Clasista de Trabajadores.

Durante el inicio de la entrevista, el sujeto que responde al nombre de Eduardo Bustamante, indicó que la pistola que ocupó ese día era de fogueo y que, luego de declarar ante la PDI, la entregó.

Posteriormente, Monteserrat Álvarez le cuestionó si sabía sobre la existencia de mafias en el sector, las cuales arrendaban espacios a comerciantes ambulantes por altas sumas de dinero.

Ante esto, el sujeto respondió que “no podía afirmar ni negar aquello”, y cargó contra los conductores del espacio matinal de Chilevisión.

“Estoy un poco molesto por todo lo que ha salido en las redes sociales y cómo ustedes han cambiado el tema de conversación al decirme que soy un delincuente o prácticamente un asesino. Hay una carpeta investigativa y por algo estoy aquí”, señaló.

JC Rodríguez interpela a uno de los pistoleros que el 1 de mayo apuntó contra manifestantes en #Meiggs. Este episodio televisivo ocurre a un día que #CHV difundiera vergonzosa nota en la que intentara limpiar imagen a este "comerciante"#JulioCesar #Chile #JusticiaparaFrancisca pic.twitter.com/mysQVttVdh — El Ciudadano (@El_Ciudadano) May 3, 2022

Tras esa afirmación, Julio César Rodríguez tomó la palabra y respondió cuestionando los dichos. “¿Eduardo qué hablas tú con Carabineros? Se te ve en varias fotos hablando en distintos momentos”, preguntó, a lo que el hombre indicó que sólo le estaba dando una sugerencia al personal policial.

“Ayer tú y Julio César me dijeron que yo era un asesino, que era un traficante, que éramos unos mafiosos. Entonces ¿De qué estamos hablando?”, expresó Bustamante a Montserrat Álvarez.

Estos dichos causaron molestia en Julio César Rodríguez, quien le respondió: “Hay personas baleadas, Eduardo, tu no le tomas el peso a las cosas. Hay personas baleadas, hay imágenes tuyas con una pistola”.

A lo que Bustamente afirmó: “Así como tu no le tomas el peso al tratarme de asesino”.

Sigue leyendo: “Es de extrema gravedad”: Ex Posta Central actualiza estado de salud de Francisca Sandoval, periodista baleada en Meiggs

“Yo no te he tratado de asesino, no sé si eres un asesino, ¿Cuándo te he tratado de asesino? Ven a revisar el video conmigo ¿Quieres venir acá a sentarte y ver el video conmigo? Tu sales ahí con una pistola, hay una persona con una bala en la cara, amigo, hay tres personas heridas, hay gente que no tenía armamento”, le dijo de vuelta Rodríguez.

“La niña andaba con un teléfono cuando la balearon, le dispararon porque estaba grabando ¿Tu encuentras que eso está bien?”, agregó el comunicador, citado por BioBío Chile.

«Si te quieres ir en la personal, vámonos en la personal, pero no no empieces a acusarnos a nosotros si nosotros no andábamos con pistola. Hay una persona que se puede morir porque le pegaron un balazo en la cara. El mensaje editorial de este programa no puede ser que esté bien que la gente ande armada”.

Al respecto, Eduardo Bustamante aseguró que había utilizado el arma para defender su negocio de personas que segú él realizaban saqueos en el sector el pasado domingo.

“Tú no puedes imponer la ley, estás fuera del derecho, no puedes andar amenazando con pistolas a la gente, aunque haya una protesta que nos moleste”, condenó Rodríguez.

“A mí me rompieron un teatro entero, amigo, yo tenía un teatro en Bellavista y me lo rompieron, lo tuve que entregar, pero no ando con una pistola amenazando a la gente (…) si te quieres ir en la personal, hazlo, pero no nos acuses a nosotros, si nosotros no andamos con pistolas. Hay una niña que se puede morir por un balazo en la cara”, añadió.

“Julio tú me acabas de decir que recibiste daños, qué pasa si tu hubieras defendido tu teatro con palos o con una pistola ¿Cuál hubiese sido la historia? ‘Julio César asesino’ o ‘Manifestante estaba defendiendo su teatro’. Es fácil dar vuelta las cosas”, respondió Bustamante.

“Pero no lo defendí ni armé a la gente que trabajaba conmigo (…) pero tú saliste armado Eduardo, con tu pistola de fogueo. Hay cuatro personas heridas ¿Cómo va a estar bien eso? (…) el mensaje editorial no puede ser que ‘la gente está bien que esté armada”, le respondió Julio César Rodríguez.