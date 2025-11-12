Jeannette Jara emplaza a José Antonio Kast por ofensas en su acto de cierre de campaña

Con las elecciones presidenciales de este domingo 16 de noviembre a la vuelta de la esquina, los 8 candidatos a La Moneda han redoblado sus esfuerzos en la última semana de campaña para dar pie a masivas y multitudinarias actividades en distintos lugares del país, las que en conjunto, han convocado a miles de personas tanto en regiones como en Santiago.

En esa línea, el martes 11/11, los eventos de cierre de los candidatos Jeannette Jara y José Antonio Kast ocurrieron prácticamente a la misma hora de forma simultánea ya que ambos comenzaban a las 18:00 horas.

El de la representante de la centroizquierda se llevó a cabo en la Plaza de Maipú, en un espacio abierto, donde asistieron más de 20 mil personas en una actividad 100% gratuita, llena de música y colores que encendió la noche maipucina; mientras que la del candidato de la ultraderecha ocurrió en dependencias del Movistar Arena, con una convocatoria de cerca de 12 mil personas.

Lamentablemente, las palabras al cierre de José Antonio Kast molestaron a la representante de Unidad por Chile, luego de que este distorsionara el eslogan de la candidata “Es Jara” y lo asociara negativamente a diversos conceptos en contra de la candidata.

Tras la crítica de Kast, la candidata Jeannette Jara utilizó la plataforma X para entregar un mensaje a la cara de la ultraderecha en estas próximas elecciones presidenciales: “Lamento José Antonio que utilices este lenguaje lleno de ofensas y descalificaciones. Tenemos diferencias, pero todos merecemos respeto”.

Las palabras de Jara fueron publicadas en la red social de Elon Musk a las 11:20 de esta mañana y el posteo ya acumula más de 423.000 visualizaciones, ha recibido 1.800 comentarios y ha sido compartido en casi 2.000 ocasiones.

Acto seguido, Jeannette Jara también aprovechó la plataforma X y se refirió a las graves acusaciones donde fue señalada porque el público asistente a su cierre de campaña realizó cánticos en contra de carabineros.

Para zanjar el tema, la candidata escribió: “Llamamos a la unidad sin descalificaciones, con respeto y convicción democrática. Chile necesita sumar, no dividir. Mientras otros siembran odio, nosotros trabajamos por un país que avance junto”.

