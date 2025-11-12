Jeannette Jara emplaza a José Antonio Kast por ofensas en su acto de cierre de campaña

Palabras al cierre del ultraderechista molestaron a la representante de Unidad por Chile, luego de que este distorsionara el eslogan de la candidata “Es Jara” y lo asociara negativamente a diversos conceptos en contra de la candidata.

Jeannette Jara emplaza a José Antonio Kast por ofensas en su acto de cierre de campaña
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano
Versión PDF

Con las elecciones presidenciales de este domingo 16 de noviembre a la vuelta de la esquina, los 8 candidatos a La Moneda han redoblado sus esfuerzos en la última semana de campaña para dar pie a masivas y multitudinarias actividades en distintos lugares del país, las que en conjunto, han convocado a miles de personas tanto en regiones como en Santiago.

En esa línea, el martes 11/11, los eventos de cierre de los candidatos Jeannette Jara y José Antonio Kast ocurrieron prácticamente a la misma hora de forma simultánea ya que ambos comenzaban a las 18:00 horas.

El de la representante de la centroizquierda se llevó a cabo en la Plaza de Maipú, en un espacio abierto, donde asistieron más de 20 mil personas en una actividad 100% gratuita, llena de música y colores que encendió la noche maipucina; mientras que la del candidato de la ultraderecha ocurrió en dependencias del Movistar Arena, con una convocatoria de cerca de 12 mil personas.

Lamentablemente, las palabras al cierre de José Antonio Kast molestaron a la representante de Unidad por Chile, luego de que este distorsionara el eslogan de la candidata “Es Jara” y lo asociara negativamente a diversos conceptos en contra de la candidata.

Tras la crítica de Kast, la candidata Jeannette Jara utilizó la plataforma X para entregar un mensaje a la cara de la ultraderecha en estas próximas elecciones presidenciales: “Lamento José Antonio que utilices este lenguaje lleno de ofensas y descalificaciones. Tenemos diferencias, pero todos merecemos respeto”.

Las palabras de Jara fueron publicadas en la red social de Elon Musk a las 11:20 de esta mañana y el posteo ya acumula más de 423.000 visualizaciones, ha recibido 1.800 comentarios y ha sido compartido en casi 2.000 ocasiones.

Acto seguido, Jeannette Jara también aprovechó la plataforma X y se refirió a las graves acusaciones donde fue señalada porque el público asistente a su cierre de campaña realizó cánticos en contra de carabineros.

Para zanjar el tema, la candidata escribió: “Llamamos a la unidad sin descalificaciones, con respeto y convicción democrática. Chile necesita sumar, no dividir. Mientras otros siembran odio, nosotros trabajamos por un país que avance junto”.

Sigue leyendo:

“Un Presidente no teme a su pueblo, lo abraza”: El aplaudido gesto de Boric que opacó el blindaje de Kast

El Ciudadano

Relacionados

El Ciudadano

Jeannette Jara repasa a Kast por "vidrio antibalas": "Si alguien desconfía de su pueblo, a lo mejor es hora de que el pueblo empiece a desconfiar de él"

Hace 5 días
El Ciudadano

Jara tras reportaje sobre AFP y fundación de Fontaine: “Los que decían ‘con tu plata no’ usaban la plata de las y los trabajadores para campañas sucias”

Hace 1 día
El Ciudadano

Campaña digital de Jeannette Jara: Supera a Kast en seguidores tras nuevo viral

Hace 2 días
El Ciudadano

Alcaldes salen a brindarle su apoyo a Jeannette Jara en el último fin de semana de campaña

Hace 3 días
El Ciudadano

Primera y clara: Jara 37,3% frente a Kast 22,2% en primera vuelta, según La Cosa Nostra

Hace 1 mes
El Ciudadano

Vocera de Jeannette Jara por 'Rol Único de Vándalos' anunciado por Kast: "Infórmenle que eso ya existe desde 1925"

Hace 1 mes
El Ciudadano

Buscan ser la campaña de los pequeños aportantes: más de 700 personas ya aportaron a la campaña de Jeannette Jara

Hace 1 mes
El Ciudadano

Comando de Jara arremete contra Kast por nepotismo y lo acusa de contradicciones

Hace 2 meses
El Ciudadano

Jeannette Jara acusa a la derecha de pelear entre ella en vez de "darle solución a los problemas de la gente"

Hace 6 días

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano