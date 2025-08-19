Jeannette Jara inicia gira por Chile con intensa agenda de actividades en Valparaíso y Quilpué

Tras presentar los lineamientos programáticos y las nuevas incorporaciones a su equipo de campaña, la candidata a la Presidencia de la República de la centroizquierda, Jeannette Jara, inició este martes (19/8) una gira por 28 ciudades del país.

Denominado «Jeannette Jara se Mueve por Chile», el recorrido busca priorizar una escucha activa de las demandas e inquietudes sociales, en espacios de encuentro con distintos actores de la sociedad civil y más allá de los adherentes de la candidatura.

Así,durante la primera jornada de gira en Valparaíso, la agenda de la exministra incluye entrevistas con radios regionales y su participación en el diálogo «Soluciones para Chile» en la ciudad puerto, para luego trasladarse a Quilpué, donde sostendrá un acto ciudadano con vecinas y vecinos de esta ciudad.

«Comenzamos un nuevo recorrido por Chile, en que visitaremos ferias, barrios y los distintos lugares en que habitan los ciudadanos de nuestro país, porque queremos escuchar sus inquietudes, sueños y preocupaciones, pero también sus soluciones, porque las personas no sólo saben de problemas, también muchas veces son ellos quienes mejor saben las soluciones y a eso nos vamos a abocar con mucha fuerza», señaló Jeannette Jara.

Tras el recorrido por la Región de Valparaíso, la candidata del pacto Unidad por Chile se trasladará este miércoles 20 de agosto a Calama, mientras que el jueves visitará Antofagasta y Mejillones; el viernes Iquique y Alto Hospicio, para finalizar la gira por el Norte Grande, el próximo sábado 23 en Arica.

