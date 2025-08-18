Jeannette Jara presentó ejes programáticos: Crecimiento económico «que llegue a todos», Seguridad «sin miedo» y Salud «a tiempo»

Candidata del pacto Unidad por Chile destacó algunos aspectos en específico, tales como "empleo decente, con un ingreso vital de $750.000 y creación de la Agencia Nacional de Empleo; salud a tiempo, con medicamentos a precio justo y a domicilio, estrategia integral contra el cáncer y salud mental; y en vivienda, hipotecazo para jóvenes de 25 a 35 años".

La candidata presidencial del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, dio a conocer este lunes 18 de agosto (2025) los ejes centrales de su programa de gobierno, el cual ya está disponible en la web de su campaña a La Moneda (click aquí).

Los ejes son «Bases económicas: crecimiento que llegue a todas las mesas de Chile», «Seguridad sin miedo», «Salud a tiempo», «Viviendas y Barrios» y «Educación moderna, que protege y forma integralmente».

«Este programa no son palabras vacías, son soluciones que nacen desde las reales necesidades de los ciudadanos y ciudadanas de esfuerzo», señaló la postulante a la Presidencia.

En la presentación, la exministra destacó algunos aspectos en específico, tales como «empleo decente, con un ingreso vital de $750.000 y creación de la Agencia Nacional de Empleo; salud a tiempo, con medicamentos a precio justo y a domicilio, estrategia integral contra el cáncer, salud mental y más infraestructura; y en vivienda, hipotecazo para jóvenes de 25 a 35 años».

Asimismo, se refirió al eje de «Seguridad sin miedo», que quiere decir «más tecnología en fronteras y puertos, y la creación del Programa Nacional de Intervención Comunitaria Temprana para ir en apoyo de niñas, niños y adolescentes en riesgo de iniciar trayectorias delictivas».

Lee el programa completo AQUÍ

