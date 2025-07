Jeannette Jara: Levantar el secreto bancario es para ir tras el crimen organizado y no para mirar las cuentas rut de la gente

La candidata presidencial Jeannette Jara se refirió al tema del levantamiento del secreto bancario compartiendo el fragmento de una entrevista suya en un canal de televisión, donde reiteró que la medida busca atacar específicamente al crimen organizado y el narcotráfico.

«Yo le quiero decir a la gente que cuando se habla de levantar el secreto bancario, de verdad, así como nadie les iba a quitar su casa antes, nadie les va a revisar su cuenta rut. Esto no es para la gente que se esfuerza y trabaja todos los días, esto es para los narcos», planteó la exministra del Trabajo.

Siguiendo con la idea, recordó que recientemente la fiscalía «demostró que se puede, desbaratando la red financiera del Tren de Aragua».

«Tenemos que ir tras el dinero, tras los que están arriba», enfatizó Jara.

«A mi me pasa que a veces los vecinos me dicen ‘oye pero como los Carabineros no van si estamos escuchando los fuegos artificiales’. ¿Y a qué van a ir dos carabineros o un carabinero ahí? No solamente van a correr un riesgo, sino que hay que apuntar a los que están arriba, ahí está el dinero», agregó.

«El Estado, que algunos lo vilipendian, tiene que modernizarse pero no desaparecer, porque donde no hay Estado está el narco», manifestó la postulante presidencial.

