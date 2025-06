Jeannette Jara: «No me gusta que hagamos negocios con SQM»

La precandidata presidencial del Partido Comunista, Jeannette Jara, criticó nuevamente el acuerdo suscrito por Codelco con Soquimich (SQM), «no solo por su herencia pinochetista sino que también por el rol que jugó en el financiamiento ilegal de la política».

Esta vez, la abanderada del PC manifestó su posición durante el debate organizado por el diario La Tercera y Radio Duna, donde afirmó que «no me gusta que hagamos negocios con SQM», desmarcándose así de Mulet, Tohá y Winter, que respaldaron la gestión del Gobierno y con ello, el acuerdo suscrito con Soquimich.

«Estamos hablando precisamente de cómo recomponemos la confianza ciudadana en nosotros y miren, estamos haciendo un trato con SQM», comentó Jara, a lo que Winter le preguntó: «¿Aunque sea bueno para Chile?»

«Mira», respondió la exministra del Trabajo, «lo que es bueno para Chile uno lo puede mirar desde diferentes perspectivas, a mi me interesaría mucho que el litio fuera para los chilenos y chilenas, no para una empresa».

«Hoy día hay un acuerdo que esta en curso, todavía no se ha cerrado. Yo he señalado que si hay acuerdos que se aprueban y llegan consolidados, y ustedes me eligen su Presidenta, evidentemente esos acuerdos se van a respetar, pero si esos acuerdos no están consolidados y no se terminan de cerrar, creo que es bueno tratar de impulsar una Empresa Nacional del Litio», planteó previamente en el debate la precandidata del PC, quien llamó a no ser tan «cándidos» en esto, y que no había que «hacerle la pega» a SQM.