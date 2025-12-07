Jeannette Jara repunta en preferencias de cara a segunda vuelta

Las elecciones para la segunda vuelta presidencial están a la vuelta de la esquina, ya que sólo restan 8 días para conocer qué candidato o candidata llegará a La Moneda el próximo 11 de marzo del 2026, y el escenario electoral sigue dando sorpresas, ya que la candidata de la centroizquierda Jeannette Jara ha mostrado una importante alza en las preferencias según sondeos internos del comando, acortando cada vez más la brecha porcentual con su contrincante, José Antonio Kast, entregando una sensación positiva de cara a la última semana de campaña.

Adicionalmente, y desde otra vereda, una reciente muestra del Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo reflejó el repunte de Jara de cara a la segunda vuelta, mostrando cómo se podrían dividir los votos de Franco Parisi, Evelyn Matthei y Johannes Kaiser para los próximos comicios del 14 de diciembre, analizando incluso la variable de cuántos votos nulos y blancos se podrían proyectar, esto considerando el voto de aquellos que aún están indecisos, los que serán claves en esta etapa.

Los resultados indican que buena parte de los votantes de los tres excandidatos ya mencionados elegirían a Jeannette Jara por sobre el abanderado del Partido Republicano, fenómeno que podría explicarse por el gran desempeño de la candidata en el debate ARCHI de esta semana, escenario electoral clave antes de la segunda vuelta, sumado a las visitas que ha hecho en terreno por distintas regiones del país y su amplia participación en distintos formatos, como podcasts o programas de humor.

“Jeannette Jara se consolidó como la única candidata con claridad y convicción. Kast, en cambio, volvió a caer en sus silencios y contradicciones. Cuando tuvo que responder en serio, especialmente sobre migración, pasó de un ´no sé´ a un ´depende´. Un liderazgo que duda en los temas críticos no es liderazgo, es incertidumbre para el país”, indicó el cientista político Danilo Herrera a raíz de cómo ambos candidatos están posicionados tras su desempeño en debates oficiales.

Aún resta el último debate entre ambos postulantes al sillón presidencial, el de Anatel, el cual se realizará el martes 9 de diciembre desde las 21:00 horas, otro formato clave para que Jara y Kast presenten sus propuestas y logren captar la atención de aquellas personas que aún dudan por quién votarán el domingo 14 de diciembre.

El Ciudadano