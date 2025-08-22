Jeannette Jara se juntó con Hernán Rivera Letelier en Antofagasta: «Celebramos lo que nuestros escritores y escritoras representan»

En su paso por la ciudad de Antofagasta, la candidata presidencial Jeannette Jara se reunió con el Premio Nacional de Literatura, el escritor Hernán Rivera Letelier. El encuentro fue consignado por el diario La Hora, que apuntó que ambos compartieron algunos extractos de «Santa María de las flores negras», una de las novelas del escritor.

«En esta conversación y encuentro, celebramos lo que nuestros escritores y escritoras representan: la capacidad de transformar las historias de nuestro pueblo en memoria viva, en identidad, en orgullo», señaló la postulante a La Moneda, citada por La Hora.

Jara añadió que la cultura «no es un adorno, es un pilar de desarrollo que sostiene nuestro país y cuando ponemos en valor nuestra literatura y a sus creadores, también avanzamos como sociedad».

«Soluciones para Chile»

El encuentro con Hernán Rivera Letelier se desarrolló en el marco de la gira «Soluciones para Chile». En palabras de la propia Jeannette Jara, «estamos recorriendo el norte del país para escucharnos, especialmente a quienes están pensando distinto, alejados de la política de hoy».

«En Antofagasta vivimos un acto masivo cargado de energía y esperanza y compartimos en un nuevo encuentro de nuestra gira nacional Soluciones para Chile. Con cada conversación, con cada abrazo y con cada propuesta que levantamos junto a vecinas y vecinos, vamos construyendo un Chile más justo y seguro», agregó la candidata del pacto Unidad Por Chile.

Esta semana, Jeannette Jara recorrió Valparaíso, Quilpué, Calama, Antofagasta, Mejillones, Iquique y Alto Hospicio, para finalizar el recorrido por el Norte Grande en Arica. En la foto, conversando con vecinas en la ciudad de Calama.

