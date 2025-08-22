Jeannette Jara se juntó con Hernán Rivera Letelier en Antofagasta: «Celebramos lo que nuestros escritores y escritoras representan»

Esta semana, la candidata recorrió Valparaíso, Quilpué, Calama, Antofagasta, Mejillones, Iquique y Alto Hospicio, finalizando el recorrido por el norte grande en la ciudad de Arica. "La cultura no es un adorno, es un pilar de desarrollo que sostiene nuestro país y cuando ponemos en valor nuestra literatura y a sus creadores, también avanzamos como sociedad", señaló tras su encuentro con el Premio Nacional de Literatura.

Jeannette Jara se juntó con Hernán Rivera Letelier en Antofagasta: «Celebramos lo que nuestros escritores y escritoras representan»
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

En su paso por la ciudad de Antofagasta, la candidata presidencial Jeannette Jara se reunió con el Premio Nacional de Literatura, el escritor Hernán Rivera Letelier. El encuentro fue consignado por el diario La Hora, que apuntó que ambos compartieron algunos extractos de «Santa María de las flores negras», una de las novelas del escritor.

«En esta conversación y encuentro, celebramos lo que nuestros escritores y escritoras representan: la capacidad de transformar las historias de nuestro pueblo en memoria viva, en identidad, en orgullo», señaló la postulante a La Moneda, citada por La Hora.

Jara añadió que la cultura «no es un adorno, es un pilar de desarrollo que sostiene nuestro país y cuando ponemos en valor nuestra literatura y a sus creadores, también avanzamos como sociedad».

«Soluciones para Chile»

El encuentro con Hernán Rivera Letelier se desarrolló en el marco de la gira «Soluciones para Chile». En palabras de la propia Jeannette Jara, «estamos recorriendo el norte del país para escucharnos, especialmente a quienes están pensando distinto, alejados de la política de hoy».

«En Antofagasta vivimos un acto masivo cargado de energía y esperanza y compartimos en un nuevo encuentro de nuestra gira nacional Soluciones para Chile. Con cada conversación, con cada abrazo y con cada propuesta que levantamos junto a vecinas y vecinos, vamos construyendo un Chile más justo y seguro», agregó la candidata del pacto Unidad Por Chile.

Esta semana, Jeannette Jara recorrió Valparaíso, Quilpué, Calama, Antofagasta, Mejillones, Iquique y Alto Hospicio, para finalizar el recorrido por el Norte Grande en Arica. En la foto, conversando con vecinas en la ciudad de Calama.

Sigue leyendo:

«Es terraplanismo económico»: Investigador Claudio Agostini destruyó idea de la Derecha de bajar impuestos a grandes empresas y recaudar lo mismo «con mayor crecimiento»

El Ciudadano

Relacionados

El Ciudadano

Jeannette Jara inicia gira por Chile con intensa agenda de actividades en Valparaíso y Quilpué

Hace 3 días
El Ciudadano

Menos discurso, más calle: Jeannette Jara inicia gira ciudadana por Chile

Hace 1 semana
El Ciudadano

Marina Latorre: centenario de un ícono de la cultura chilena

Hace 1 semana
El Ciudadano

Jeannette Jara recibe propuesta del Sindicato de Chuquicamata en visita a El Ciudadano

Hace 4 semanas
El Ciudadano

Jeannette Jara cierra su campaña con una multitudinaria caravana por la Región Metropolitana

Hace 2 meses
El Ciudadano

Partido Solidaridad para Chile declara su apoyo a la candidatura de Jeannette Jara

Hace 2 semanas
El Ciudadano

Rodeada de pobladores: Jeannette Jara recibe el apoyo de la senadora Campillai y más de 100 organizaciones sociales

Hace 2 semanas
El Ciudadano

“Estoy preparada”: Mujeres de todo Chile reafirman apoyo a Jeannette Jara en multitudinario acto en el Teatro Cariola

Hace 2 meses
El Ciudadano

De Gladys Marín a Jeannette Jara: El perfil de la candidata presidencial de “Unidad por Chile”

Hace 2 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano