Jeannette Jara vuelve a Antofagasta con 10 compromisos concretos para el desarrollo del Norte de Chile

La candidata presidencial Jeannette Jara llegó este jueves 27/11 a Antofagasta, para desplegar una agenda en terreno junto a la senadora electa y actual diputada Daniella Cicardini, y al diputado Daniel Manouchehri, quienes llegaron a reforzar su comando como embajadores de la zona norte de Chile.

Al arribar a la capital regional, la candidata fue recibida por decenas de personas que le manifestaron su apoyo. Allí, Jara enfatizó su compromiso con el desarrollo del Norte: «Vuelvo a Antofagasta, al norte de Chile, con diez compromisos concretos para la región. Compromisos hechos porque los estoy escuchando con atención».

«Son medidas reales, que ayudan a que cada uno de ustedes siga construyendo su futuro. He demostrado toda mi vida que soy capaz de cumplir mi palabra, con garra y construyendo acuerdos. Así será mi gobierno», señaló Jara.

La agenda en terreno liderada por la candidata incluyó un encuentro con la Federación Minera junto a sindicatos de la minería pública y privada de la zona; y la firma de un Compromiso por la Región junto al gobernador Ricardo Díaz, con sólidas propuestas para mejorar la vida de las y los antofagastinos.

Además, Jeannette Jara participó de entrevistas con medios locales y conversó con la prensa y ciudadanía durante su visita.

Despliegue junto a fuertes liderazgos locales: Cicardini y Manouchehri

La senadora electa Cicardini –quien obtuvo la primera mayoría nacional en porcentaje en las recientes elecciones parlamentarias– destacó que «la candidata Jeannette Jara ha recorrido Chile desde el primer día, no sólo en esta segunda vuelta. La hemos visto en terreno escuchando a las regiones, recogiendo dolores, sueños y demandas reales».

«Hoy, en Antofagasta, vuelve a demostrar que esta campaña se hace con la gente. Y junto al diputado Manouchehri estaremos acompañando este despliegue en todo el norte, porque esta elección requiere estrategia, claridad y un compromiso profundo con el territorio», agregó la legisladora socialista.

Respecto a su nuevo rol como embajadora de la campaña de Jara, Cicardini explicó que «desde Arica hasta Coquimbo, explicaremos lo que está en juego, evitar retrocesos con Kast y defender derechos que nuestra candidata ya ha demostrado ser capaz de conquistar, como las 40 horas, el salario mínimo o los avances en pensiones, mientras el candidato de la derecha nunca aportó nada en el Congreso. Esta segunda vuelta es una definición entre retroceder o avanzar con bienestar, dignidad y un liderazgo serio para Chile».

Asimismo, el diputado Manouchehri valoró el despliegue de la candidata, señalando que «el norte produce la riqueza que mueve a Chile, pero siempre queda postergado. Por eso esta gira es importante: Jeannette Jara trae soluciones reales para la vida diaria, más especialistas en salud, fronteras seguras con tecnología de punta, empleo para mujeres y jóvenes y medidas para bajar el costo de vivir».

«La gente quiere vivir tranquila, cumplir sus sueños, y un futuro justo para su familia. Kast ofrece mentiras y un riesgo para las pensiones, para las mujeres y para los derechos de los trabajadores. Jara ofrece un camino de progreso para la gente que mueve este país. Es hora de que el norte reciba, por fin, el desarrollo que merece», recalcó el diputado.

El Ciudadano