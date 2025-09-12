Jeannette Jara y su Plan Integral de Salud Mental: Construcción de 25 nuevos Cosam en todo el país

"La salud mental es parte importante del programa presidencial de nuestra candidata", señaló la senadora Alejandra Sepúlveda, quien también se refirió al reciente debate televisado entre las y los postulantes a La Moneda. Al respecto, destacó que Jara fue la que puso "más ideas sobre la mesa, y esas ideas tienen que ver con lo que ha recogido ella durante su recorrido por el país".

Jeannette Jara y su Plan Integral de Salud Mental: Construcción de 25 nuevos Cosam en todo el país
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

La senadora Alejandra Sepúlveda, una de las voceras del comando de Jeannette Jara, destacó una de las propuestas de la candidata en torno a un Plan Integral de Salud que considera la construcción de 25 nuevos Cosam (Centro Comunitario de Salud Mental) en todo el país.

«La salud mental es uno de los problemas más complejos y más graves que tenemos en nuestro país. Y las familias chilenas lo sufren y lo saben cotidianamente. Entendemos además que el acceso para esta patología de salud mental es muy complejo, sobre todo en las comunas más alejadas de los sectores rurales», planteó la parlamentaria.

«Por eso, nuestra candidata Jeannette Jara está proponiendo el Plan Integral de Salud Mental con la construcción de 25 nuevos Cosam, y la posibilidad de tener estos móviles que nos permitan llegar a los sectores rurales, la telemedicina como un pilar importantísimo y, sin duda, también la hospitalización domiciliaria, pensando fundamentalmente en nuestros adultos mayores», detalló la senadora Alejandra Sepúlveda.

En tanto, consultada por el reciente debate televisado entre las y los postulantes a La Moneda, la legisladora planteó que «Jeannette Jara es la que ha puesto más ideas sobre la mesa, y esas ideas tienen que ver con lo que ha recogido ella durante su recorrido por el país. Con certeza, con convicción, con ideas sobre la mesa».

«Pero», agregó, «no podemos entender esta colusión que se ha dado entre los distintos candidatos para hacer un ataque persistente masivo hacia nuestra candidata en el último debate presencial».

«Creemos además que esta capacidad de decidir entre defenderse permanentemente de estos ataques, de esta colusión de los candidatos, y tener que poner ideas en el debate, fue complejo. Sin duda, ella preferiría haber tenido mucho más tiempo para dar a conocer con más fuerza las distintas ideas que ya han recogido en el país», manifestó la senadora Sepúlveda.

Sigue leyendo:

Remedios ya! Jeannette Jara dio a conocer las medidas de su plan «Salud para Chile»

En Curicó: Jeannette Jara anuncia plan Chile Siembra Futuro para potenciar desarrollo agrícola y rural del país

El Ciudadano

Relacionados

El Ciudadano

Jeannette Jara presentó ejes programáticos: Crecimiento económico "que llegue a todos", Seguridad "sin miedo" y Salud "a tiempo"

Hace 4 semanas
El Ciudadano

Jeannette Jara: Medidas concretas para su eventual gobierno

Hace 3 meses
El Ciudadano

En Curicó: Jeannette Jara anuncia plan Chile Siembra Futuro para potenciar desarrollo agrícola y rural del país

Hace 2 semanas
El Ciudadano

Remedios ya! Jeannette Jara dio a conocer las medidas de su plan "Salud para Chile"

Hace 1 semana
El Ciudadano

Jara propone ampliar gratuidad universitaria al 70%

Hace 3 meses
El Ciudadano

“Estoy preparada”: Mujeres de todo Chile reafirman apoyo a Jeannette Jara en multitudinario acto en el Teatro Cariola

Hace 3 meses
El Ciudadano

“Se le achacan cosas que no tienen nada que ver con ella”: Diputado Barrios defiende a Jeannette Jara ante las críticas

Hace 3 semanas
El Ciudadano

La propuesta habitacional de Jeannette Jara: Construcción de 360 mil viviendas y subsidios para jóvenes

Hace 3 meses
El Ciudadano

Jeannette Jara visitó a Gabriel Boric en su casa

Hace 2 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano