Jefe de Inteligencia del Ejército defiende espionaje: «La escucha telefónica es legal»

El jefe de la División de Inteligencia del Ejército, Guillermo Paiva, y el ministro de Defensa, Alberto Espina, asistieron este martes a la Comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Estado de la Cámara de Diputados, para abordar las operaciones «Topógrafo» y «W», que tuvieron como objetivo interceptar las comunicaciones de cuatro miembros del Ejército y del periodista Mauricio Weibel, quienes estaban denunciando irregularidades dentro de la institución.

Tras el encuentro con los miembros de la comisión, el general Paiva advirtió que este tipo de hechos «no son aislados» y que durante su periodo -iniciado en enero de 2018- se han realizado escuchas telefónicas a funcionarios “de acuerdo a lo que establece la ley”.

“Las investigaciones que se han hecho han sido autorizadas legalmente por un ministro de la Corte de Apelaciones y con el amparo de la seguridad nacional, la inteligencia y la contrainteligencia”, señaló Paiva, añadiendo que él mismo ha pedido las autorizaciones respectivas a un ministro de la Corte de Apelaciones.

Respecto a las escuchas a Mauricio Weibel, el militar dijo que “la escucha telefónica es legal, no le puedo decir si a periodistas o no, pero nadie en Chile no está sujeto a leyes y los procedimientos especiales de obtención es una Ley de la República a la cual estamos sujetos todos los chilenos”.

En tanto, el ministro Alberto Espina declaró que la Cámara de Diputados investigará “el fondo” de los actos ocurridos entre 2016 y 2017, conocidos como “Operación Topógrafo”.

