Johannes Kaiser y Pancho Malo: biografías de odio y de la putrefacción moral e intelectual del Rechazo

Autor: Jorge Molina Araneda

El sábado 9 de abril se desarrolló la marcha por el Rechazo a la nueva Constitución Política, encabezada por el diputado ultraderechista Johannes Kaiser y por el exlíder de la Garra Blanca, Francisco Muñoz, alias Pancho Malo. El parlamentario, en dicha instancia, señaló que el trabajo desarrollado por la Convención Constitucional está vulnerando los derechos humanos de los y las chilenas, y afirmó que en caso de ganar la opción Apruebo en el plebiscito de salida, hay que generar una “resistencia civil”. En base a lo anterior, también indicó que “si no se respetan nuestros derechos, no veo la razón por la cual haya que someterse a un resultado electoral en esa materia”.

Kaiser es partidario del libre porte de armas; alega, asimismo, que el juicio que recibieron algunos militares por violaciones a los derechos humanos (actualmente recluidos en el penal de Punta Peuco) no serían legítimos ya que fueron hechos “con apenas un testimonio como prueba”. Además, fue contrario al cierre del penal Cordillera. Es partidario también de la liberación de Miguel Krassnoff.

De acuerdo a su biografía, Kaiser terminó sus estudios de enseñanza media en la Escuela Militar en 1995, luego ingresó a la carrera de derecho en la Universidad Finis Terrae, estudios que interrumpió para viajar a Europa. En Austria decidió cursar asignaturas de distintas carreras en la Universidad de Innsbruck. En su biografía enumera seis: ciencias políticas, filosofía, sociología, economía, historia y derecho. The Clinic señaló que a fines de enero el parlamentario destacó su currículum en sus redes sociales, indicando que tuvo 20 años de educación universitaria y que contaba con siete carreras en el cuerpo (en la lista incluyó teología). El Departamento de Estudios de la Universidad de Innsbruck indicó que el diputado estuvo matriculado solo en tres carreras: Historia (2001-2004), Derecho (2014-2019) y Ciencias Políticas (2001-2015). La universidad recalcó que Kaiser no ha terminado ninguno de estos programas y, por ende, no tiene un título académico.

Pasemos a revisar ahora más controversias en las que se ha visto envuelto este infumable congresista del distrito 10.

Inserto en El Mercurio

En 2019, previo al aniversario del golpe de Estado de 1973, Johannes Kaiser reivindicó el accionar de las Fuerzas Armadas en un inserto pagado en el diario El Mercurio titulado “El 11/9/1973 Chile se salvó de ser como hoy es Venezuela”,​ generando polémica y controversia ante familiares de detenidos desaparecidos y torturados durante la dictadura.

Pisagua

En videos viralizados se recoge la opinión de Kaiser sobre los fusilados en Pisagua durante la dictadura cívico-miltar, indicando: “Que lo escuchen bien en la Suprema. Estaba bien fusilada esa gente en Pisagua. Bien fusilados (..) Esto no es cualquier cosa, porque les voy a decir una cosa: de toda esa gente que fue fusilada en Pisagua, que las mandó a fusilar tras el Consejo de Guerra el general Forestier, la inmensa mayoría o estaba metida en grupos subversivos o era parte de los carteles de droga que tenían los laboratorios en el norte. O sea, o eran narcos, o eran izquierdistas o eran una mezcla entre las dos cosas”. Ante sus dichos, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Iquique y Pisagua emitió un comunicado de prensa cuestionando sus dichos, además de anunciar el derecho a reservarse el emprender acciones legales en contra de Kaiser.

Afiche antiinmigrante

Durante su candidatura a diputado en 2021, Kaiser presentó un afiche antiinmigrante con la frase “el que no aporta se deporta”. Este cartel fue tachado de racista y, además, considerado un plagio a un afiche del Partido Popular Suizo, calificado de xenófobo y de extrema derecha.

Cuestionamiento del sufragio femenino y dichos misóginos y xenófobos

Durante el 23 de noviembre de 2021, días después de las elecciones parlamentarias donde resultó electo, se viralizó un registro audiovisual de una transmisión en vivo por YouTube del año 2016, en donde Kaiser, dentro del contexto de las agresiones sexuales perpetradas en Alemania, realizó declaraciones xenófobas tratando a los inmigrantes de “violadores”; además de cuestionar el derecho a sufragio femenino, argumentando que “lo que pasa es que tienen una especie de esquizofrenia, las mujeres dejan de ir al parque a trotar porque tienen miedo de inmigrantes que las pueden violar, pero siguen votando por los mismos partidos que están trayendo a esa gente y tú realmente te preguntas si el derecho a voto [a las mujeres] fue una buena idea”. Horas después, resurgieron tweets de Kaiser descritos como misóginos en su cuenta personal, indicando que “por mujeres como usted, no les querían dar el derecho a voto”; “me preguntan por qué no tengo pareja y la respuesta es obvia, ya casi no existen mujeres que quieran quedarse en la casa para servir y dar placer al marido, y para mantener a una weona empoderada prefiero volverme maricón”; “un 62% de las mujeres tiene la fantasía de ser violada”; o “la única razón por la que las feministas querían derecho a voto, es porque como no tenían marido, no podían obligarlos a votar como ellas querían”.

Existe un registro donde Kaiser declara: “Chile está pagando el precio de que le hayan contado a generaciones de chilenos que Chile es el país más desigual y más terrible del mundo, donde todas las mujeres están siendo oprimidas de una forma brutal y bestial – (interrumpido por su interlocutor) y violadas – claro, y violadas, sobre todo las más feas (…) Porque si te habrás dado cuenta ahí hay un grupo de mujeres especialmente feas donde yo realmente diría que si el violador eres tú entonces prácticamente mereces una medalla de honor del Congreso de los EE.UU. por valor ante el enemigo”.

Dichos transfóbicos

Durante una emisión de su programa en YouTube, mientras Kaiser compartía emisión con la diputada electa Gloria Naveillán y la excandidata a diputada Verónica Welkner, ambas militantes del Partido Republicano; Naveillán instó a la audiencia a adivinar con quién le tocaría compartir oficina en el Congreso, ante lo cual un usuario respondió “Tú y Joe (Kaiser)”. Ante esto, Kaiser interrumpe a Naveillán indicándole que “pero, ¿sabes cuál va a ser la gracia?, tú vas a tener que compartir baño con Emilia Schneider”, quien es actualmente la primera congresista transexual de la historia de Chile, lo que generó las carcajadas en sus invitadas, inclusive Welkner agregó “yo exigiría baño de mujeres”.

Tras la viralización de los dichos, la propia Schneider indicó en su cuenta de Twitter que “repudio transfobia que exudan representantes de ultraderecha de Kast en este video. No porque se refieran a mí, sino porque humillan a la comunidad. Mofarse de personas trans por ir al baño es infame. Ojalá el candidato diga algo #LaCarasDeLaMoneda. Nuestros derechos peligran!”. Incluso José Antonio Kast declaró que los dichos del transfóbico diputado eran inaceptables, burdos, chabacanos y que rebajan el nivel de la discusión.

Declaraciones sobre las vacunas

En marzo de 2021, a través de su cuenta de Twitter, Kaiser insinuó que la inoculación con la vacuna Coronavac (del laboratorio Sinovac), sería el factor de aumento de casos de COVID-19, al hacerse un examen PCR, el que saldría positivo, lo cual fue determinado como falso, puesto que el mecanismo de la vacuna funciona con el virus inactivado, por lo tanto, este no se mueve, reproduce ni infecta el cuerpo bajo ninguna circunstancia. En enero de 2022, nuevamente a través de su cuenta de Twitter, expresó “vacuna no reduce transmisión (de Sars-Cov-2)”, lo cual fue desmentido mediante diferentes estudios científicos que han demostrado que el porcentaje de transmisibilidad se reduce merced a las inoculaciones.

Nuevamente en el mes de marzo de este año refrendó su ignorancia manifestando que no se pondría las dosis de refuerzo de la vacuna por falta de debate científico y técnico; todo lo anterior a pesar de que la evidencia científica expresa lo contrario.

Fabiola Campillai

El pretérito mes de noviembre, Kaiser, aseguró en un registro audiovisual que la senadora Fabiola Campillai merecía quedar ciega, diciendo literalmente, “la lacrimógena está bien recibida”.

Por otra parte, en cuanto al otro líder del Rechazo, Francisco Muñoz (Pancho Malo), cabe recordar que no es primera vez que se le ve participando de estos movimientos. El mes pasado lideró una manifestación provida en el exterior de la Convención Constitucional.

Muñoz es admirador de Augusto Pinochet. Además, estuvo seis meses en prisión, el año 2000, por asesinar con un cuchillo a un joven identificado como Álvaro Domínguez, durante una riña en la comuna de Vitacura.

A “Pancho Malo” se le ha podido ver con criminales de otras naciones, como el ya fallecido Jhon Jairo Velásquez Vásquez, conocido en el hampa como “Popeye”, exjefe de sicarios del narcotraficante colombiano Pablo Escobar, con quien incluso se tomó fotografías en la tumba de este último que luego fueron difundidas.

El exbarrista participó de la manifestación de este sábado como fundador del movimiento político “The Real Patriots”.

Este fue el resumen de los guías y maestros de la tendencia reaccionaria nacional. Dos cabecillas cuyas biografías no destacan precisamente por ser unas luminarias morales, culturales e intelectuales.