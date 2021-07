Jorge Baradit: «Yo soy y fui víctima de violencia del Estado, de violencia política y no se la deseo a nadie»

El convencional constituyente Jorge Baradit (Independiente con cupo PS) se disculpó este miércoles por sus dichos realizados durante la sesión de la Convención Constitucional de ayer martes, sobre las amenazas denunciadas por convencionales de Chile Vamos.

Los oficialistas Lucinao Silva (RN) y Ruggero Cozzi (RN) afirmaron haber recibido amenazas por parte de desconocidos.

Al respecto, Baradit se pronunció y condenó la violencia. Sin embargo, manifestó: «me parece conveniente, que ellos ahora también sufran un poquito lo que los chilenos hemos sufrido desde el estallido social: persecución, violencia, represión en las calles”, generando controversia, tanto en el seno de la Convención Constitucional como en la opinión pública.

Ante la polémica, la mesa directiva del órgano le concedió la palabra por un minuto para que pudiera replicar y explicara sus dichos.

«Las palabras que emití ayer no me representan. Yo soy y fui víctima de violencia del Estado, de violencia política y no se la deseo a nadie», afirmó el escritor.

Tras esto, sostuvo que «fue un exabrupto. Hablé con Luciano Silva, le pedí mis disculpas, él las aceptó. Le ofrezco también mis disculpas a la mesa por los problemas que pude haber ocasionado, y al menos yo, y espero que Luciano también, demos por cerrado esta situación», dijo citado por MegaNoticias.

Tras sus disculpas, se produjo un aplauso por parte de los convencionales, quienes valoraron las palabras del representante distrito 10.