Jorge Sharp propone lista única de concejales del Frente Amplio para las municipales 2020

En una entrevista con el diario El Mercurio de Valparaíso, el alcalde Jorge Sharp propuso llevar una lista única de concejales del Frente Amplio en las próximas elecciones municipales, a realizarse en 2020.

“Será fundamental que el Frente Amplio enfrente las municipales con unidad y para eso nosotros pensamos que sólo debemos llevar una lista de concejales en todo Chile. Por lo tanto, a raíz del alto interés que se pueda generar, los candidatos deben ser definidos por primarias ciudadanas porque la ley no otorga la facultad de realizar primarias legales”, dijo el alcalde al diario porteño.

“Si el FA no aborda unitariamente las elecciones municipales, no vamos a poder repetir el millón trescientos mil votos que Beatriz Sánchez sacó en la elección presidencial. Por lo tanto, sería un error avanzar cada uno por su lado, pues el FA no está para hegemonismos y debe marcar una diferencia en torno a lo que realizan el resto de los partidos políticos en Chile”, agregó Sharp.

Finalmente, en lo que respecta Viña del Mar y si existen las capacidades para llegar al sillón edilicio por parte del Frente Amplio, Sharp afirmó que “existen similitudes entre lo que sucedió en Valparaíso respecto a lo que sucede en Viña del Mar y, por lo tanto, son las bases frenteamplistas de Viña del Mar quienes son los llamados a resolver la estrategia electoral».

En esa línea, el alcalde entregó algunos posibles nombres que podrían ir por el sillón edilicio de Viña del Mar: «Actualmente ya existen algunos candidatos corriendo por parte del FA, tales como mi amigo John Parada, que participó en las Primarias Ciudadanas de Valparaíso, también Ignacio Schiappacasse, Tania Valenzuela y la misma Beatriz Sánchez, pero creo que cualquiera de ellos tiene que someterse a la realización de una primaria”, concluyó Sharp.