Jorge Sharp y concejales respaldan a sacerdote que pidió rezar por Gabriel Boric y piden a arzobispado de Valparaíso aclarar posible remoción

Ante la posible remoción del párroco Óscar Zamora de la Parroquia Nuestra Señora de Andacollo en el cerro Ramaditas, luego de su reciente discurso en el que pidió rezar por el presidente electo Gabriel Boric, el alcalde y concejales de Valparaíso se pronunciaron en su defensa.

Jorge Sharp junto a Zuliana Araya, Thelmo Aguilar, Carla Sánchez, Gilda Llorente, Vladimir Valenzuela, Camila Nieto y Alicia Zúñiga, emitieron una comunicación pública en la que expresaron su apoyo al padre Óscar Zamora.

“Nos consta su desempeño y compromiso con la comunidad, participando e impulsando distintas iniciativas, todas siempre relacionadas a causas sociales y a entregar el apoyo a los más necesitados”, destacaron.

Asimismo, aseguran que “siempre en sus relatos y espacios de reflexión busca dar un mensaje claro, plasmando la realidad que viven muchas chilenas y chilenos, develando las injusticias que se encuentran presentes en nuestra sociedad”.

En la declaración, consignada por La Voz de los que sobran, califican las palabras del representante religioso como un “acto admirable que debiera valorarse más que sancionarse” y solicitan al Arzobispado de Valparaíso aclarar los rumores sobre una destitución, ya que “sería un acto injusto que provocaría el malestar de amplios sectores de nuestra ciudad”.

“Esperamos a que nos siga acompañando en su tan importante labor que realiza, en la construcción de espacios de conciencia y de solidaridad que dedica a nuestros vecinos y vecinas diariamente”, señalan al hacer un llamado a participar en una campaña de recolección de firmas en favor de la permanencia del párroco Óscar Zamora en la Parroquia Nuestra Señora de Andacollo.

Cabe recordar que hace unos días, durante una ceremonia religiosa, el clérigo hizo una reflexión en torno al comunismo, la campaña de miedo contra el Partido Comunista y el futuro gobierno de Boric.

“Hablaba con unas personas que me decían ‘padre, ¿qué vamos a hacer ahora?’, ‘¿por qué?’, dije, ‘ahora que van a gobernar los comunistas’. Yo le dije ‘vamos a tener que hacer un curso rápido de historia porque ¿alguna vez han gobernado los comunistas en Chile? No, nunca. Entonces ¿quiénes son los que nos han cagado durante 40 años? ¿Si no han sido los comunistas, quiénes fueron?”, cuestionó en el acto.

“Empecemos por la Democracia Cristiana, que vendió el país. Y después todos los de la derecha y los inclinados por la izquierda -que no eran comunistas- son los que han engañado a Chile, los que nos tienen sin vivienda, sin educación, sin salud, ¡y estamos asustados porque nos va a gobernar (Gabriel) Boric! ¡Déjense de joder, por favor! (…) Yo le exijo al pueblo cristiano que recemos por este muchacho y que dejemos enterrados los fantasmas porque los que han matado a los chilenos no han sido los comunistas”, dijo al tiempo que agregó que “los que han tenido más edad han dado bastante jugo”.