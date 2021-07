Jornadas de solidaridad por la libertad de las y los presos políticos: Coordinadora 8M realizó acción frente a Gendarmería

Para los días 29 y 30 de julio han sido convocadas las jornadas nacionales de movilización por la libertad de las y los presos políticos en Chile.

En este marco, y ante la arbitrariedad de los casos de prisión política que viven cientos de jóvenes hoy en el país, el Comité de Derechos Humanos de la Coordinadora Feminista 8M (CF8M) en conjunto a otras organizaciones como la Organización de familiares y amigxs de presxs politicxs de la rebelión del pueblo (OFAPP), la ACES y la Coordinadora 18 de Octubre, han estado en constante vigilia en la búsqueda de justicia para las personas que se encuentran privadas de libertad tras el estallido social.

Así, estas organizaciones realizaron una acción en el frontis del edificio institucional de Gendarmería, portando la imagen de un preso político y los cargos que lo culpan, para luego poner en el espacio público las demandas, ampliaciones y peticiones de los diferentes casos, y exigir reforma, derogación, un indulto o amnistía para ellos.

En el lugar, dieron lectura o a la siguiente letanía:

“En esta lucha por la LIBERTAD DE TODAS LAS Y LOS PRESOS POLÍTICOS SIN CONDICIONES, las feministas no olvidamos y no perdonamos a gendarmes que, a pesar de no pertenecer a las fuerzas armadas y de orden, actúan de manera brutal contra nuestras compañeras y compañeros detenidos por este Estado terrorista.

Las feministas no olvidamos y no perdonamos que las y los gendarmes actúan como enemigas y enemigos de su pueblo, no solo golpeando a las y los detenidos sino también vejando a sus familiares y amistades, humillándoles cuando llevan sus encomiendas. Las feministas no olvidamos y no perdonamos que Gendarmería es parte de este Estado terrorista que castiga la pobreza, la lucha social y la rebeldía.

¡Libertad a todas las y los presos políticos sin condiciones!

¡Juicio y castigo para gendarmes que violan los derechos humanos!”

Tras la manifestación, Ágata González, delegada del comité de Derechos Humanos y vocera de la CF8M, declaró que «nosotras nos reunimos en esta acción para denunciar a Gendarmería por la violación a los derechos de las personas privadas de libertad y las agravantes que comenten contra nuestros compañeros y compañeras presas políticas. Nos dirigimos a la Corte Suprema, donde están los tribunales de justicia, para acompañar a las organizaciones de la toma de INDH. Nosotras exigimos libertad, justicia, reparación y garantías de no repetición».

«Esta acción», agregó González, «contempla a todas y todos los presos políticos. Tenemos presos de larga condena como es el comandante Ramiro, quién luchó contra la dictadura. Hay presos y presas mapuche los cuales han luchado durante años contra el Estado criminal que los despoja sistemáticamente de sus territorios, tenemos prisioneros políticos que luchan contra el extractivismo, tenemos presos de la revuelta. Entonces en todo este espectro estamos en un momento crucial en el que tenemos la fuerza para impulsar desde las calles la libertad sin condiciones. Una demanda que debe ser acogida por los distintos órganos del Estado y hacerla efectiva».

En la misma línea, Pamela Valenzuela, delegada del Comité Trabajadoras y Sindicalistas, y también vocera de la CF8M, señaló que «hoy nos movilizamos para exigir su liberación sin condiciones y en eso seguiremos como CF8M, impugnando. Creemos que no puede existir una democracia sin que termine esta impunidad. Las compañeras nos movilizamos en solidaridad, y la marcha de hoy es muy importante para seguir gritando con fuerza en la calle, seguir ocupando calles y plazas para seguir exigiendo la libertad de los y las presos políticos», concluyó.