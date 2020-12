José ” Pepe” Osorio cuenta con la fuerza de los barrios para llegar a la Alcaldía de Santiago

José “Pepe” Osorio, un dirigente vecinal reconocido del barrio Yungay, ubicado en la zona poniente de la comuna de Santiago pretende ser el candidato para derrotar a Felipe Alessandri en las próximas elecciones municipales de Santiago, en abril del 2021.

Sostiene su base de apoyo por movimientos sociales y organizaciones vinculadas a la defensa de los barrios, su patrimonio, la cultura y las artes. El rasgo que lo caracteriza a él y su movimiento es que no hay detrás cúpulas de partidos políticos.

“Después del aplastante triunfo del apruebo en el plebiscito, que en la comuna de Santiago se expresó con un 80%, tengo esperanza en los movimientos sociales, en la gente, en esta nueva era, donde comienzan a manifestarse un cambio de conciencia colectiva de las personas. Quiero que el gobierno comunal se convierta en una institución colaborativa y vinculada formalmente con las organizaciones barriales, las que deliberen sobre los problemas comunales en cada territorio”, comentó José Osorio.

La crítica que se le escucha sobre las administraciones municipales de Santiago, es que ninguno de los alcaldes y la alcaldesa que gobernaron la comuna, vivieron en ella.

“Gobernaron diciendo que lo hacían para el pueblo, pero en la practica nunca consideraron al pueblo en ninguna toma de decisiones. Cayeron cooptados por el poder de los grandes grupos económicos y desde ahí no quisieron perder los privilegios, y hasta hoy se resisten a los cambios que vienen”, criticó.

Primarias de los patipelados

El primer paso de José Pepe Osorio es ganar este domingo 6 de diciembre las elecciones de la Alcaldía Constituyente de Santiago para representar a la totalidad de las organizaciones que la conforman.

De forma inédita, los jóvenes de 16 años en adelante también tendrán el derecho a voto, en cuanto exhiban el certificado de nacimiento para acreditar que al menos uno de sus padres está inscrito en los registros electorales de la comuna de Santiago.

Las mesas de votación estarán ubicadas en los lugares más reconocidos por los vecinos: plazas y cerca de ferias de la comuna. Son 38 puntos de votación que están publicados en el sitio web:www.alcaldiaconstituyentesantiago.cl y en el sitio del precandidato: www.joseosorio.cl

Los otros tres pre-candidatos que disputan los votos son: Iraci Hassler del Partido Comunista, Cynthia Vivallo del Partido Liberal; Gustavo Pacheco, del Movimiento Dignidad Popular, apoyado por el Partido Igualdad. Y en la opción 4, José Osorio, independiente, presidente de la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales.

Son las primarias del pueblo, de los patipelados, se refieren algunos. Por que no están financiadas por el SERVEL y pretenden representar a las fuerzas sociales que están arraigadas en la calle, en movimientos de protesta y en las personas que están hastiadas de la politiquería tradicional.

También esperan una mejor participación que represente a la ciudadanía deliberante que participa activamente en el proceso constituyente desde cabildos auto convocados en cada barrio.

La participación que hubo el pasado fin de semana, en las primarias de alcalde y gobernadores, correspondió a menos del 2% del padrón electoral de la comuna.

“Esto confirmó lo que todos saben, la crisis de representación y corrupción sistémica de la clase política, como una casta de poder desarraigada de los intereses de las personas y ciudadanos”, manifestó.

Con La Fuerza de Los Barrios

Sin el viejo soporte de las orgánicas y financiamiento de los partidos tradicionales, su candidatura se vale de la autogestión de vecinos y una red voluntaria de personas que lo acompaña de manera incondicional, haciendo casa a casa, pegando afiches y repartiendo volantes en las ferias estas últimas semanas.

Es el único candidato que no está apoyado por un partido político, se sostiene con las organizaciones sociales con las que ha trabajado más de 20 años.

Su meta la tiene clara. Pretende liderar el programa de gobierno comunal construido tras 12 meses, sumando la totalidad de las organizaciones en un proceso colectivo de discusión social y político del programa.

Perseverará en continuar este proceso, hacia ejercer un rol dinamizador de organizaciones barriales que esperan que se crearán más adelante en cada territorio de la comuna para sostener la participación ciudadana en las decisiones del gobierno local.

Logró, en conjunto con la comunidad, crear en reuniones, cabildos y asambleas del territorio, proyectos de ley para materializarlos en el Congreso. Reunió la capacidad técnica, junto con la presión política para hacer de la participación ciudadana un mecanismo más allá del limitado poder que tiene actualmente. Un poder para co-legislar con los parlamentarios.

Sus principales logros

A través de la ley de monumentos nacionales, el año 2009 ganaron para los vecinos del Barrio Yungay la zona típica patrimonial de 113 hectáreas. El año, pasado la extendieron a 117.

Esto permitió aumentar la plusvalía del sector, proteger su arquitectura del gran capital inmobiliario que pretendía ocupar el espacio con proyectos de edificios para sacar la máxima rentabilidad, sin ninguna consideración ambiental ni de su impacto en la vida de los vecinos.

Revalorizaron su identidad como barrio y dinamizaron la economía como un polo de atracción urbana y cultural.

“Lo hicimos gracias a una estrategia territorial de carácter político, social, cultural que nos permitió llegar hasta concretarlo”, explicó Osorio.

En enero del 2013, crearon la junta de vecinos Barrio Yungay. En la asamblea constituyente participaron 245 vecinos fundadores. “Esta masiva convocatoria permitió dar garantías de autonomía, ante las practicas clientelares habituales de algunas organizaciones vecinales con respecto al municipio”, señaló Osorio quien presidió durante 2 años la organización vecinal.

El 28 de octubre de este año, lograron que se incorporara el consejero número 24 del Consejo de Monumentos que representará a las organizaciones de barrios y zonas patrimoniales en las decisiones que tomen para la protección y tuición del patrimonio.

“Este logro demoró 10 años en concretarse. Es muy valioso para nosotros porque cobró importancia la participación ciudadana en la toma de decisiones”, reflexionó.

Han participado en la creación ciudadana de proyectos de ley: Crea el ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; Patrimonio; y sub arriendo abusivo.

En este último, ingresaron con la firma de 6 parlamentarios del distrito, el 3 de octubre del 2018. Todavía duerme en el Congreso, que regula las condiciones del arriendo y subarriendo. Con esto se pretende evitar incendios que se han generado por las precarias condiciones de habitabilidad.

Todo esto bajo la institucionalidad de una Constitución que no da el ancho para la democracia en donde pasan al menos varios gobiernos para conseguir que legislen a favor del pueblo.

¿Cómo lo hizo?

Es lo que José Osorio llama “Apropiación deliberativa”, un término que acuñó cuando fue consultado en su participación del Foro “Nuevas formas de participación en la convención constitucional”, de la Red de Centros por una Nueva Constitución, realizada el jueves 19 de noviembre.

Explicó con anécdotas el trabajo que realizó junto a su Asociación de Barrios y Zonas Patrimoniales para incidir en el espacio público y político gracias al fuerte compromiso y participación de organizaciones sociales. Esta vez, procuraron resolver sus problemas sin esperar a la clase política que lo hiciera por ellos.

El entusiasmo por creer en cambios, hacerlos posibles, respetando la dinámica de cada organización y sus integrantes, es una de las fortalezas de su liderazgo.

Además, por cierto de un minucioso trabajo de seguimiento constante en cada audiencia con parlamentarios y desde luego el compromiso de los que integran los movimientos sociales con altura de miras por el bienestar común.

Esta conciencia colectiva compartida por una causa común, unido a las características del liderazgo horizontal e integral, han sido la fórmula del éxito de logros que ha conquistado este dirigente social. Otra de sus cualidades, son las ganas y una convicción imparable que le atribuyen quienes le conocen.

Testimonios de apoyo

Irrumpir en los espacios de poder, le ha significado sumar con los años un apoyo irrestricto de sus vecinos y amigos. Algunos de los testimonios de quienes votarán por él en las elecciones del domingo expresan sus opiniones.

Francisco Villa, vecino, músico y trovador.

Un gran activista, un gran organizador

“Ha invertido gran parte de su tiempo en los demás. Entonces, creo que ahí hay una condición moral que es comprobable en la practica que lo diferencia del resto. Vive además en la comuna en la que pretende ser alcalde. Es respetado, no como el político que viene desde la cumbre, sino como el hermano, compañero vecino. Conoce los dolores, pero también las alegrías de su gente. Tiene una gran capacidad de organizar. Puede lograr levantar proyectos que parecen increíbles”, expresó Francisco Villa, vecino, músico y trovador en apoyo a la candidatura de José Osorio.

Cristian Jiménez, representante de Fuerza Cultural.

“Sabemos la calidad de dirigente que es“

“Los políticos no responden a las necesidades que tienen las personas en los barrios. Aparecen cuando es el tiempo de campaña pero el resto del tiempo no están. No viven en la comuna. Entonces, yo sé que Pepe tiene una idea distinta.Nosotros lo vemos actuar también en el barrio. Entonces, sabemos perfectamente la calidad de dirigente que es. Aúna voluntades de las personas para poder desarrollar las actividades que se necesitan en el barrio y en la comuna. Entonces la diferencia mayor que tiene Pepe es justamente la participación más horizontal de los vecinos en las decisiones de la propia comuna”, expresó Cristian Jiménez, representante de Fuerza Cultural, quien apoya la candidatura.

“Pepe Osorio es la mejor persona para el proyecto de gobierno comunal”

“Imposible no apoyar a una persona a la cual uno le conoce su trayectoria. Soy testigo del desarrollo de la junta de vecinos de la Asociación de Barrios y Zonas Patrimoniales, de la Escuela de Artes y Oficios, Taller Fermín Vivaceta, y su trabajos por la defensa del patrimonio en otros barrios de Santiago y de Chile. Desde mi punto de vista Pepe es la mejor persona para poder llevar adelante ése proyecto de gobierno comunal”; manifestó Carmen Muñoz, socia fundadora de la Junta de Vecinos Barrio Yungay y Pdta de la “ONG Hijas e hijos del Exilio”.

¿Qué hará José Osorio en el Municipio de Santiago?

Consultado en el Foro del Barrio Foro Concha y Toro, realizado el sábado 28 de noviembre, sobre la primera medida en cuanto llegue a la alcaldía fue, fortalecer la coordinación de las redes de cabildos auto convocados y otorgar un mayor protagonismo de las comunidades organizadas de cada barrio para nutrir la gestión comunal. Un gobierno desde abajo, aclaró.

Llevar adelante el programa de 40 medidas que se construyeron en Alcaldía Constituyente de Santiago bajo los 6 principios: Democracia constituyente, deliberativa y vinculante; Derechos Humanos; Sustentabilidad; Feminista; Transparencia; Interculturalidad.

Un ejemplo de trabajo conjunto y de cara a las comunidades, es cuando se refiere a la delincuencia. José Osorio promueve una seguridad comunitaria, en donde el diagnóstico de las situaciones conflictivas y particularidades de los delitos sea levantado con el protagonismo de los vecinos y comunidades.

Gracias a esto, dice que se generarán medidas más efectivas, porque cada vecino y comunidad conoce de mejor manera dónde están los focos de delincuencia, cuando existen instancias de organización barrial y se comparte abiertamente la información para implementar planes preventivos y sobretodo evaluar la eficacia de las medidas de control por parte de la policía.

Con respecto a la educación pública, el municipio de Santiago, con la administración de Felipe Alessandri, ha protagonizado una persecución represiva a estudiantes y el desorden público provocado por la crisis de la educación, eliminará inmediatamente el programa Aula Segura.

Consultado sobre este tema en un cabildo ciudadano auto convocado el día Sábado 7 de noviembre, organizado por la el Barrio Rondizzoni en el Parque O`Higgins, afirmó: “Nosotros creemos que la participación de las comunidades educativas son las que tienen que tener el protagonismo de la educación pública.

Requerimos que la gestión municipal sirva como un gran articulador de esa dinámica participativa en las escuelas. Que permita, un nuevo pacto con todas las comunidades educativas, porque acá está rota la confianza de los estudiantes, profesores, asistentes de la educación”.

Realizó un anuncio: “Se gana la alcaldía y se convoca inmediatamente a un congreso municipal de educación en el cual las comunidades gestionen todo el proceso de 4 años que vienen incluida el traspaso de los servicios locales de educación”.

Por último, agregó: “Si las comunidades no están involucradas no va a ver una posibilidad de un mejor vivir en nuestros barrios, en nuestros liceos, en nuestros consultorios, en todos los espacios”.

Este es el perfil de un dirigente vecinal, unos de los nuevos liderazgos que emerge en medio de un proceso constituyente para disputar el poder de la alcaldía de Santiago con miras a las municipales 2021.