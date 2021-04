Joven mapuche sufrió trauma ocular tras recibir impactos de perdigones disparados por funcionarios del GOPE en Nueva Imperial

Durante la tarde del sábado el joven mapuche, Cristián Millapan Santander, de 18 años, recibió impactos de perdigones disparados por funcionarios del GOPE en la comuna de Nueva Imperial, en la región de La Araucanía, provocándole un trauma ocular.

El joven se encuentra internado en el Hospital de Temuco, a la espera de ser trasladado a Santiago para ser atendido por especialistas, según confirmó a El Desconcierto su tío y werken de la comunidad de Triftrisco, José Santander.

De acuerdo con este medio, los hechos ocurrieron en medio de una ceremonia que celebraba la comunidad mapuche cuando fueron rodeados por cien funcionarios del GOPE.

“Nosotros fuimos a un trawun invitados por otra comunidad, que ha sido duramente reprimida. A un costado vive el dueño de una cadena supermercado de Nueva Imperial. Ni siquiera entramos al territorio suyo, estábamos al lado (…) Tiraron lacrimógenas sin respetar a los niños, ni a los ancianos. Después empezaron a disparar perdigones (…) Fue desde las 9 de la mañana hasta como las 4 de la tarde. No sé de dónde sacaran tanto recurso”, relató el vocero de la comunidad.

“Eran carabineros del GOPE, cerca de cien. Nosotros no estábamos para pelear, teníamos chueca, a lo más los piedrazos,

pero ellos andan con armamento de guerra”, subrayó.

Santander indicóque su sobrino recibió más de diez perdigones, uno de ellos directo en su ojo derecho y que otras seis personas resultaron heridas.

“Anoche debió ser urgentemente trasladado a Santiago. Tiene posibilidad de un 50 por ciento de perder la vista, puede salvarse o puede que no, pero deberían trasladarlo de urgencia. Anoche lo sacaron a pabellón, estaba otro sobrino acompañándolo, pero le dijeron que tenía Covid. Eso no es así. Le hicieron un examen de PCR y según eso era positivo. Pero ahora dicen que no está el examen”, explicó.

Denunciamos que hoy, sábado 24 de abril, un joven mapuche de 18 años fue agredido por las fuerzas del orden, quienes le dispararon en su ojo derecho. Todo en contexto de una brutal represión en la Araucanía.

Nuevamente, exigimos Disolución y refundación de las policías! pic.twitter.com/FlHexyO0XT — Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular (@traumaocular) April 25, 2021



La Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular también denunció la agresión a través de sus redes sociales y ratificó su llamado a disolver y refundar las policías.