“Julia Chuñil presente”: Manuel García estrena canción y acusa ausencia de verdad y justicia

Manuel García publicó “Julia Chuñil presente”, tema dedicado a la defensora ambiental mapuche desaparecida hace 11 meses. El homenaje se convierte en denuncia y renueva el reclamo por búsqueda efectiva, verdad y justicia.

Autor: Mauricio San Cristóbal M.
El cantautor Manuel García estrenó “Julia Chuñil presente”, una canción dedicada a la defensora ambiental mapuche desaparecida hace 11 meses. No es un homenaje más: es una denuncia en clave de canción que coloca el foco en la deuda del Estado con la verdad y la justicia.

La publicación del músico llega en un momento clave: esta semana, la abogada de la familia, Karina Riquelme, reveló la existencia de audios atribuidos a uno de los sospechosos, que reactivaron la presión política y ciudadana.

El video —que compartimos abajo— también llega cuando familiares, comunidades y organizaciones insisten en que la respuesta institucional ha sido insuficiente y tardía. La pieza de García convierte la memoria de Julia en acto público de exigencia y acompañamiento, y vuelve a instalar en la agenda las preguntas que siguen sin respuesta: ¿Dónde está Julia? ¿Qué se ha hecho, y con qué resultados, para encontrarla y sancionar a quienes resulten responsables?

Durante estos meses, organizaciones de derechos humanos, comunidades y redes de apoyo han sostenido vigilias, cortes simbólicos y acciones comunicacionales para mantener el caso en la agenda. La canción de García se inscribe en esa trama: arte que acompaña, conmueve y, a la vez, interpela a las instituciones a actuar con diligencia y perspectiva de protección a defensores ambientales.

Con su voz y una guitarra, García suma el lenguaje del arte a un reclamo nítido: buscar de manera efectiva, transparentar las diligencias y asegurar verdad y justicia. El nombre de Julia Chuñil no se archiva —se canta, se levanta y se mantiene presente— hasta que la verdad aparezca.

Mira aquí el post:

