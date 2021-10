Julio Oliva García: Un activista de Derechos Humanos al Parlamento (Distrito 13)

Julio Oliva tiene carrete en la calle: fue dirigente estudiantil en dictadura, fotógrafo y periodista de medios alternativos, dirigente sindical, educador popular, vicepresidente del Centro de Padres del Instituto Nacional el 2009 y vocero de la Comisión Funa, son algunas de las tareas que ha asumido para aportar a la construcción de un país distinto.

Hoy postula al parlamento por el Distrito 13 buscando, desde la independencia partidaria con clara opción por los trabajadores y el pueblo, apoyar desde el Legislativo la labor de la Convención Constitucional en la redacción de la nueva Constitución, una que vuelva a garantizar derechos y termine con el negocio de unos pocos con la Salud, la Educación, la Vivienda y el Medio Ambiente.

¿Por qué postular hoy al Parlamento, institución tan desprestigiada?

“Bueno, yo mismo he sido parte del sector más crítico a la institucionalidad vigente, alejado por mucho tiempo de lo electoral. Sin embargo, como vemos después del 18 de octubre de 2019, también en lo electoral una buena parte de Chile despertó. Para mí fue una sorpresa la votación de convencionales, con tanto independiente con lucha social que salió electo, así como la municipal donde salieron triunfadores compañeros como Ítalo Bravo en Pudahuel y Joel Olmos en La Cisterna, también muchos concejales, las sorpresas en Santiago, Viña, Ñuñoa y otras comunas que dejaron años de administraciones derechistas atrás. Lo de la gobernación de Valparaíso, con Rodrigo Mundaca, un amigo comprometido, caminante de años en la lucha desde el pueblo pobre, que perfectamente puede ser un buen presidente.

Entonces todo eso, y la posibilidad que se juega la Convención de escribir una nueva Constitución que recupere los derechos del pueblo, nos hicieron convencernos de que era el momento. Primero estuvimos reuniendo firmas para ir como independientes solos, pero hay demasiadas trabas que impiden que sea realidad, así es que aceptamos la invitación de Igualdad para integrarnos en un cupo independiente al Pacto Dignidad Ahora, que conforman con el Partido Humanista. Hablo en plural pues, como muchas de las cosas que he hecho en mi vida, esta es una campaña colectiva, donde yo pongo mi historia de vida al servicio, pero en la que vamos muchas y muchos construyendo desde el territorio”.

¿Cuáles son tus principales propuestas?

“Nosotras y nosotros hablamos del Buen Vivir, partimos del tema Vivienda pues desde ahí se vinculan muchos otros. Si aseguramos el derecho a la Vivienda Digna, eso incluye barrios dignos, con áreas verdes, con recuperación de espacios comunitarios, hogares con los metros cuadrados adecuados por persona, Salud y Educación de excelencia que no requieran largos traslados. Hay que poner fin a la especulación del suelo en manos de las inmobiliarias, crear un banco estatal de suelos que además garantice que las familias no deban separarse, hoy la opción es irse de nuestras comunas hacia Peñaflor o Colina, siendo que muchos padres dejan a sus hijos con los abuelos para poder trabajar.

Junto con eso, algo muy importante es la forma en que queremos asumir la diputación, con mucho trabajo territorial, con iniciativas populares de ley, donde sean las vecinas y vecinos quienes decidan lo que necesitan del Parlamento y nosotros tener la capacidad de transformar eso en proyecto de ley, seremos mandatados desde el distrito. Hoy mismo podemos comenzar usando los espacios de participación social que abre la Convención Constitucional, como forma de garantizar que sea discutido y votado algún derecho que nos interesa resguardar en la nueva Constitución. Es central defender el espacio constituyente de los ataques reaccionarios, quienes se acuartelan en las tres comunas del rechazo quieren mantener todo igual. Debemos ser capaces de garantizar, con participación y lucha, que la nueva carta magna devuelva los derechos esenciales a los trabajadores y los pueblos que habitan nuestro país.

Es complejo hoy hacer campaña, pero hemos tenido buena recepción en los vecinos y vecinas, muchas veces comienzan hablando contra los políticos, pero cuando podemos explicarles nuestro origen y la intención de transformar profundamente el estado actual de cosas, nos ponen atención y suman sus demandas particulares. En esto nos ha ayudado mucho el apoyo incondicional del alcalde independiente de La Cisterna, Joel Olmos, un luchador social reconocido en la comuna que llega a ser alcalde por ese trabajo, que ha realizado un gran cambio a las formas de gestión del municipio comunitario, manteniendo su cercanía. Junto a él estamos construyendo, paralelamente, espacios de articulación social y política que permitan generar poder local, avanzando en la apertura de un polo popular y comunitario que empuje las transformaciones”.

¿Crees que hay opciones de ser elegido?

“Si, de lo contrario no nos hubiésemos embarcado en esta aventura. Por un lado, los resultados de las recientes elecciones municipales y de la Convención son un buen adelanto, pero también se suma el desprestigio de las listas de partidos. La derecha no eligió ninguno de los cuatro convencionales en el distrito y tiene dos diputados que van a la reelección, es difícil que repitan eso después del desastre de gobierno que han tenido y la debacle con su candidato actual. La Concertación tiene como nombres fuertes a hijos de ex alcaldes, ambos con prontuario conocido. El Frente Amplio apuesta a repetir con Yeomans, pero ha sido una parlamentaria lejana al distrito, se les hace complicado doblar aún con la presencia del PC hoy en esa lista.

Nosotros construimos una lista con dirigentes sociales como Miguel Villanueva y Nicolás Martínez, con inserción en San Ramón y El Bosque, junto a la compañera Verónica Molina, de vasta trayectoria en lo vecinal en San Miguel y en las redes de mujeres. El apoyo del alcalde de La Cisterna es un buen impulso, el trabajo territorial que hemos desplegado ha sido bueno también, no somos de fuera, a mí me tocó vivir el 18 de Octubre en San Miguel, participando en las protestas y en las asambleas, en el cabildo organizado por La Minga en la población San Miguel. Estamos seguros de que aportaremos en la construcción del nuevo Chile, hemos recibido el apoyo del movimiento Fuerza Cultural, nos han dado permiso para usar sus temas Francisco Villa, Evelyn Cornejo, Roberto Márquez y Ana Tijoux, se han plegado muchas y muchos amigos, compañeros y amigos a trabajar de forma voluntaria, esta campaña será popular y comunitaria, vamos a dejarlo todo en la calle para hacer realidad la posibilidad de ser parte activa en la transformación”.

