Justa carta: Poetas y narradores chilotes promueven a Ramón Díaz Eterovic como Premio Nacional de Literatura 2022

«Ha llegado carta desde Chiloé», escribió en su cuenta de la red social Facebook el escritor Ramón Díaz Eterovic (Punta Arenas, 1956), quien -recordemos- ha sido postulado oficialmente al máximo reconocimiento de las letras chilenas: el Premio Nacional de Literatura.

El autor magallánico está siendo respaldado por más de 60 escritores, académicos e intelectuales de todo el país y de diversas latitudes, quienes junto a LOM ediciones, entregaron el pasado 11 de julio la carpeta y formulario de postulación de Díaz Eterovic a la edición 2022 del galardón.

A este apoyo se sumó también la Red Patagonia Cultural, integrada por las universidades de La Frontera, Los Lagos, Aysén y Magallanes.

En ese contexto, el escritor presentó una carta enviada por un grupo de poetas y narradores chilotes, en apoyo a su postulación: «Tengo lazos afectivos y familiares que me unen a Chiloé, su gente y su cultura. Mi padre nació en Castro y desde hace muchos años cuento con la amistad de poetas y escritores de Castro, Ancud, Achao y otros puntos de la hermosa Isla de Chiloé. En forma especial recuerdo mi amistad con el poeta Aristóteles España con quien compartí diversos proyectos literarios. Por lo anterior y muchas otras cosas que sería largo reseñar, recibí con especial alegría una carta que me envió el poeta Carlos Alberto Trujillo», escribió el narrador antes de compartir la misiva, que puedes leer a continuación:

“A título personal y en nombre de un buen grupo de poetas y narradores chilotes, me es un deber hacerte llegar mis sinceras felicitaciones por tu postulación al Premio Nacional de Literatura, año 2022, que largamente mereces. No entraré en detalles sobre la valía de tu narrativa, puesto que es algo ampliamente conocido en Chile y en numerosos países, tanto en español como en otras lenguas. Por lo mismo, al innegable valor de tu escritura, quisiera agregar tu importancia señera en un aspecto que, en esta época de individualismos y odiosidades, a menudo es pasado por alto: tu enorme labor como presidente de la SECH, donde conseguiste sacar esa tan preciosa como necesaria revista Simpson 7, así como tu valiosísimo trabajo para mantener por largo tiempo la revista La Gota Pura, una ventana abierta para la poesía chilena y extranjera, en la cual muchos poetas de provincia tuvimos la posibilidad de ser publicados. No menos importante, tu valiosa participación en el grupo organizador del Primer Encuentro de Poetas Chilenos, realizado en mayo de 1982, que reunió a poetas de casi todo el país, más algunos que llegaron desde el exilio, como Gonzalo Millán. Luego vendría ese gran Congreso Internacional Juntémonos en Chile que reunió a más de 200 escritores”.

“Tu obra, querido Ramón, es notable, sin duda lo es, pero nosotros, este grupo de poetas y narradores chilotes, no queremos perder la oportunidad de mencionar nuestra convicción de que si bien la obra de un escritor y el escritor mismo pueden ser notables, esa notabilidad se magnifica cuando ese escritor o escritora ayuda al desarrollo, crecimiento y difusión de sus pares, como tú has hecho. No podemos olvidar tu fervorosa tarea de antologador de tantos cuentistas nacionales. Eso es algo que has hecho toda la vida sin esperar ninguna recompensa y, por lo mismo, se te agradece mucho más. Por todo lo anterior, como poetas y narradores de este hermoso archipiélago sureño, nos hacemos parte de la alegría por tu nominación al Premio Nacional de Literatura, que esperamos, con toda justicia, te sea otorgado”.

La carta la firma Carlos Trujillo, con la adhesión de Analy Bahamonde, Olga Cárdenas, Víctor Hugo Catalán, Mario Contreras Vega, Mario García Álvarez, Maribel Lacave, Andrés Rodríguez, Sergio Mansilla, Nelson Antonio Torres, Héctor Véliz Pérez-Millán.

Heredia Detective, uno de los personajes más conocidos de Ramón Díaz Eterovic: Apareció por primera vez en la novela «La ciudad está triste», publicada en 1987.

La postulación

La carta de postulación al Premio Nacional de Literatura recuerda que la obra de Díaz Eterovic «ha tenido muchos reconocimientos, entre ellos más de treinta premios literarios en Chile y en el extranjero. Así también su obra ha despertado y convocado trabajos de investigación en varias universidades de nuestro país y del extranjero».

«Sus libros», agrega, «han sido publicados en Chile y en otros 15 países latinoamericanos, europeos y asiáticos, siendo traducidos a 10 idiomas: inglés, alemán, francés, italiano, griego, croata, portugués, chino, danés y ruso. Podemos agregar que su obra cuenta con numerosos lectores en Chile y fuera de nuestras fronteras, y esto se debe no solo a su vasta producción literaria que se ha abierto hacia distintas audiencias, ya como autor de novela policial, cuentos, literatura infantil-juvenil, sino también como antologador de seis compilaciones destinadas a la difusión de la narrativa chilena en Chile y el extranjero, creador y director de revistas literarias, comentarista literario en varias revistas y diarios chilenos, organizador de encuentros literarios (…)».

«Son estas y muchas otras las razones que nos asisten para presentar a ustedes a este escritor magallánico al Premio Nacional de Literatura 2022. Creemos que su vocación literaria, su extensa y consistente producción creativa, su impacto nacional e internacional lo configuran como uno de los más destacados representantes de la literatura chilena de este tiempo. Así también su trayectoria en cuanto escritor y hombre comprometido con la promoción y difusión de la escritura y la creación literaria», añade la postulación.