Justicia condenó a 4 carabineros de Tocopilla por robarse más de 130 mil dólares de una caja fuerte recuperada tras un robo

La Corte Suprema rechazó el recurso de casación interpuesto en contra de la sentencia que condenó a los carabineros Bernardo Riquelme Farías, Guido Peñaloza Díaz, Juan Carlos Barbachán Aguirre y Vicente Urrutia Kraunic, a las penas de 541 días de presidio y al pago de una multa de 10 Unidad Tributarias Mensuales, por el delito de apropiación indebida, cometido en noviembre de 2014 en la comuna de Tocopilla.

Sobre los hechos, la investigación de la fiscalía militar estableció que «el día 1 de noviembre de 2014, siendo alrededor de las 20:15 horas, don Guillermo Segundo Santana Santana, en su domicilio de calle Sucre N°1.601, de la ciudad de Tocopilla, fue víctima de un robo con violencia, causándole lesiones graves».

Este hecho «fue conocido y resuelto en la causa RUC 1.401.060.832-6, RIT 196-2015 del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta, sustrayéndole los delincuentes, entre otras cosas, una ‘caja fuerte’ o también denominada ‘caja de fondos o de seguridad’, color gris marca E. HINZE».

Tras el robo, los delincuentes trasladaron la caja de fondos en el propio vehículo de la víctima, «dirigiéndose en dirección a la población Cinco de Octubre, abandonando la caja fuerte al no poder abrirla, la cual fue encontrada días después, el 6 de noviembre del año 2014 a la altura del kilómetro 193 del camino costero, Ruta B-1, sector El Paragua, ubicado hacia el norte de la ciudad de Tocopilla, por personas que llamaron a Carabineros».

Ante esto, agrega la investigación judicial, «el Comisario de la Cuarta Comisaría de Carabineros de esa localidad dispuso que se constituyera en el lugar personal de servicio de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP), arribando al lugar del hallazgo en una camioneta institucional los funcionarios que se encontraban de servicio, quienes sin dar cuenta al Fiscal del Ministerio Público del procedimiento adoptado, retiraron del lugar la caja fuerte, la subieron al vehículo fiscal policial, y la trasladaron hasta un taller ubicado en el barrio industrial de la localidad, disponiéndole al dueño del taller y sus trabajadores procedieran a abrirla».

Posteriormente, y luego de lograr acceder al interior de la misma, los funcionarios policiales encontraron «una gaveta o doble fondo en la parte inferior, donde se mantenía una gran suma de billetes dólares norteamericanos, procediendo los tres carabineros a retirarse del lugar, llevándose la caja fuerte en una camioneta fiscal, dirigiéndose a la casa habitación del Comisario de la Unidad, estacionándose fuera de la misma, momento en que salió el Comisario, quien procedió a revisar la caja de seguridad y su interior».

La caja «contenía dos relojes de pulsera, varias monedas extranjeras de diversos países, documentos mercantiles y la cantidad de US$150.000 en billetes de diferentes valores, procediendo los funcionarios a sacar del interior de la caja una gran cantidad de dólares, los que fueron guardados en un bolso de color negro porta cámara fotográfica, llevándose el bolso el Comisario e ingresando a su domicilio», mientras los funcionarios se fueron a la Unidad Policial, «dando recién la cuenta del procedimiento al Fiscal del Ministerio Público de Tocopilla».

En ese momento, los carabineros manifestaron al persecutor «que sólo habían encontrado al interior de la caja fuerte la suma de US$17.121, un reloj marca Longines de metal amarillo y un reloj marca Citizen, de metal amarillo, once monedas extranjeras de diferentes países, valores mercantiles, dos monedas chilenas de $5, $10 y diversos documentos comerciales, todo lo cual fue devuelto a la víctima, luego de la concurrencia del Fiscal del Ministerio Público, apropiándose los funcionarios de la suma de US$132.879», concluye la resolución.

