Justicia declara culpable de incendio y homicidio frustrado a Ernesto Llaitul, hijo del líder de la CAM Héctor Llaitul

El Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal (TOP) de Los Ángeles, declaró culpable a Ernesto Llaitul Pezoa, hijo de Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), por los delitos de incendio y homicidio frustrado.

El fallo se produjo luego que la Fiscalía Regional del Biobío imputara la quema de un camión, en las cercanías del Salto del Laja, al grupo integrado por Ernesto Llaitul, Roberto Villouta, Ricardo Reinao, Eduardo Cornejo y Esteban Henríquez.

De acuerdo al ente persecutor, ellos serían responsables de este ataque armado, realizado en la madrugada del 9 de septiembre de 2021 en Los Ángeles, por lo que están pidiendo 5 años de cárcel para Llaitul, Villouta, Reinao y Henríquez por los delitos de incendio consumado e incendio tentado y dos delitos de homicidio frustrado. En tanto, a Cornejo se le acusa de complicidad en los hechos.

La lectura de sentencia tendrá lugar el 16 de noviembre de 2023, a las 13:00 horas.

Palabras de Ernesto Llaitul en el juicio

En la víspera del veredicto, por las distintas redes sociales se difundió un audio con las palabras de Ernesto Llaitul durante el juicio oral, donde afirmó que desde temprana edad ha sido objeto «de la persecución política del Estado».

«Mi nombre es Ernesto Lincoyan Llaitul Pezoa, Primero quiero dejar claro que desde temprana edad he sido objeto de la persecución política del Estado. En la medida que he tenido conciencia he reivindicado los derechos políticos y territoriales de mi pueblo, que no le gusta a este Estado, que no le gusta a estas instituciones o que no le gusta a los grupos económicos», se escucha primeramente en el registro.

Luego, continúa: «Efectivamente señor fiscal y señor querellante, pertenezco a la Coordinadora Aruco Malleco a mucho honor y gloria, pero la Coordinadora Arauco Malleco es mas que una organización, es mas que un planteamiento político: es un movimiento político, son ideas, son familias, son ancianos, son comunidades».

«Quizás nos moriremos todos aquí y la lucha va ha continuar, nosotros nos retiraremos sin mas pena ni gloria de esta vida o quizá algunos con mas gloria que otros, pero esta lucha va ha continuar», agrega el registro.

Respecto a los delitos que se le imputan, Llaitul reiteró que no tiene participación en ellos: «El fiscal lo sabe, su señoría. Y si me quieren condenar, si quieren llevar adelante una condena política por ser parte por ser parte de un movimiento, por ser parte de la lucha de mi pueblo, háganlo. No tengo ni un problema en asumir si es que me quieren condenar, pero yo y mis compañeros no somos responsables de los delitos que se nos imputan», concluye el joven.

Escucha el audio a continuación:

