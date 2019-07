Justicia rechaza recurso de empresa ISA Interchile contra integrantes de Comunidad Agrícola La Dormida

Esta semana, la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó el recurso de protección interpuesto por la empresa ISA Interchile, en contra de tres directores de la Comunidad Agrícola La Dormida. Para la agrupación, con esto, «se confirma que la empresa realizó un montaje para criminalizar a la comunidad y así poder realizar ingresos ilegales fuera de servidumbre en propiedad privada, tal como mostramos en más de una ocasión».

Así, con este fallo, se confirma que los comuneros han actuado bajo el Estado de Derecho, al contrario de ISA Interchile, señalan desde La Dormida: «La empresa no solo realizó acciones legales contra la Comunidad, sino también contra Carabineros porque supuestamente los funcionarios no habrían prestado protección para que ellos ejercieran sus funciones, pero también reconocieron ante el mismo tribunal que eso no era así. ¿Quienes mienten? El tribunal, les rechazó la causa por lo mismo», explicaron en una declaración pública.

Ahora, los vecinos de La Dormida esperan que el Ministerio de Energía, «ya que ISA Interchile no puede acreditar ante el Tribunal que no pudo terminar la construcción de la Línea Cardones Polpaico a tiempo por oposición y hechos de violencia -que sabemos y está demostrado, solo es parte de un montaje-, aplique todas las boletas de garantía que correspondan por atrasos e incluso estudie la caducidad de la concesión».

Respecto al recurso que fue puesto por la Comunidad Agrícola en contra ISA Interchile, la Corte consideró que los puntos planteados corresponden ser tratados en Sede Penal, por lo que los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público.

Al respecto, desde la Comunidad afirman tener «todas las pruebas que acreditan lo que hemos denunciado, y esperamos se declare la responsabilidad de la empresa en todos los delitos cometidos por ellos en la ejecución de Cardones Polpaico que derivaron en el ecocidio de la Reserva de la Biosfera de La Campana».

