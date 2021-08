Juzgado de Iquique declaró «sobreseimiento temporal» de Hugo Gutiérrez en proceso por «amenazas» contra funcionarios de la Armada

Este lunes, el Juzgado de Garantía de Iquique decretó el sobreseimiento temporal del actual delegado constituyente y ex parlamentario, Hugo Gutiérrez (PC), a quien la Fiscalía Regional de Tarapacá le imputa los delitos de amenazas contra funcionarios de la Armada en medio de una fiscalización ocurrida en agosto de 2020.

Así, el Juzgado de Garantía de Iquique no podrá seguir conociendo la causa mientras no se pida formalmente el desafuero de Gutiérrez ante el tribunal de alzada, es decir, la Corte de Apelaciones de la ciudad.

En la audiencia, la jueza Tamara Muñoz rechazó la solicitud de sobreseimiento definitivo solicitada por la defensa: «El tribunal no va a acoger la solicitud de sobreseimiento porque entiende que no existe un hecho sobreviniente que extinga la responsabilidad penal, pero sí existe y se pone al tanto un requisito de procesabilidad previo que constituye el desafuero», argumentó la jueza.

«Por lo tanto, no se va a declarar el sobreseimiento definitivo, pero el tribunal del Juzgado de Garantía de Iquique no podrá seguir conociendo la causa mientras no se cumpla ese requisito (el desafuero) ante el tribunal de alzada, que es la Corte de Apelaciones de esta ciudad», agregó la magistrada.

Tras la noticia, Gutiérrez celebró la decisión del tribunal en su cuenta de la red social Twitter, donde también entregó algunos antecedentes hasta ahora desconocidos del proceso:

Terminan otros dos juicios en mi contra en Juzgado de Garantía #Iquique e igual resultado… tienen que ir a reclamar a la FIFA — H. Gutiérrez #TODOelPODERaLesCONSTITUYENTES (@Hugo_Gutierrez_) August 2, 2021