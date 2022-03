Juzgado fija para el 3 de mayo audiencia de sobreseimiento de Ezzati: Denunciantes apelarán en caso de que sea eximido de responsabilidad penal

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el próximo 3 de mayo una audiencia de sobreseimiento definitivo para el exarzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, tras una solicitud de su defensa, en la querella por asociación ilícita, por casos de abusos sexuales de sacerdotes salesianos.

La petición de la defensa del sacerdote, se da en el contexto de la investigación desformalizada en su contra, después que nueve víctimas presentaran una querella el año pasado, por abusos de integrantes de la Congregación Salesiana, en las ciudades de Valdivia, Punta Arenas, Concepción y Santiago, entre 1973 y 2009, cita RioEnLinea.

A raíz de las denuncias, se presentaron las acciones judiciales que acusaron una red de encubrimiento y silenciamiento de los abusos, que habrían permitido que se realizaran de manera reiterada.

Los denunciantes calificaron a Ezzati como responsable debido a que el excardenal trasladó de colegio al fallecido sacerdote Rimsky Rojas cuando fue denunciado por abusos, refiere El Desconcierto.

Apelación ante posible sobreseimiento

Uno de abogados querellantes, Marcelo Vargas, se manifestó en contra de lla audiencia de sobreseimiento definitivo y señaló que “ya había sido denegada por un tribunal, por diligencias pendientes (…) Están en todo su derecho a interponerla, pero me parece que es improcedente, porque aquí hay que llegar a la verdad”, refiere RioEnLinea.

Para Vargas, la participación de Ezzati está presente en todas las causas que se encuentran en el tribunal.

«La participación del cardenal Ezzati y otros obispos y sacerdotes de la Congregación Salesiana, en el abuso reiterado, constante y sistemático de muchos niños a nivel nacional, está acreditada en sus causas. Había un modus operandi, una forma de proceder que no era en casos aislados. Está bastante claro y no se puede normalizar ni permitir vulneraciones de derechos”, expresó el letrado.

«Es una tinterillada de él (Ezzati) porque realmente la investigación está en curso. Ahora, me parece que están haciendo uso de una facultad legal. El tribunal verá y esa resolución obviamente es apelable. Nosotros esperamos se deniegue, como se ha negado en otros casos», añadió.

Cabe destacar que los denunciantes ya adelantaron apelaciones, en caso de que Ezzati sea eximido de responsabilidad penal.

La calendarización de la audiencia se enmarca en las recientes declaraciones del presidente Gabriel Boric, quien rechazó la presencia de Ezzati en la oración ecuménica que se llevó a cabo el pasado domingo, tras la investidura del mandatario.

«Hay algo que ayer me molestó ver en la Catedral: me molestó ver al señor Ezzati, me molestó ver a gente que ha actuado como encubridora de graves delitos contra los niños y niñas», señaló Boric al tiempo que agregó que «esas cosas no la podemos seguir naturalizando».

Juan Carlos Cruz, víctima de crímenes sexuales cometidos por Fernando Karadima, agradeció el gesto.

«Muchas gracias Presidente Gabriel Boric. Su apoyo a tantos y tantas sobrevivientes a los que estos criminales Ezzati y (Francisco Javier) Errázuriz han dañado tanto, le agradecen su solidaridad», sostuvo Cruz, citado por El Desconcierto.