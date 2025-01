Kaiser afirma que Chile Vamos tiene miedo de competir en primarias: «Empiezan a tiritarles los churrines»

El precandidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, se refirió el pasado domingo a los reparos que han manifestado figuras de Chile Vamos respecto a la idea de incluirlo en las primarias del sector, sugiriendo que en el entorno de Matthei tendrían miedo de que él termine imponiéndose sobre la militante UDI.

En entrevista con el medio Interferencia, Kaiser acusó a Matthei de «inconsecuencia política» y aseguró que la exalcaldesa de Providencia «ha sido muy contradictoria en materia política en los últimos años, sus posiciones han ido variando de manera relativamente constante».

«Ella probablemente pueda apelar a lo que es una suerte de movilidad en razón de circunstancias que van cambiando. Yo creo que en política es bueno dar certezas y respecto de Evelyn, creo que da menos certezas a nuestro sector», agregó.

En esa línea, Kaiser dijo ser partidario de realizar primarias con todas las fuerzas opositoras, incluyendo a Chile Vamos y al Partido Republicano:

«Yo apuesto por la primaria por un tema esencialmente pragmático (…) No podemos darnos el lujo de llegar al gobierno y no tener equipos preparados, no tener una estrategia preparada, no tener la línea política definida, las primeras medidas que se van a tomar deben estar establecidas y consensuadas. La primaria permite determinar quién va a ser la figura en torno a la cual se van a organizar esos equipos», sostuvo.

A pesar de esto, el parlamentario señaló que «hay sectores interesados en ir fraccionados» y reconoció que Chile Vamos ya no lo quiere en una primaria. Consultado sobre las razones de este cambio de opinión, Kaiser respondió: «Vea cómo empiezan a tiritarles los churrines».

Volver a los principios económicos de la dictadura

En la entrevista, Johannes Kaiser fue consultado sobre las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar, a lo que contestó que «Chile se ha basado en una mentira en materia de derechos humanos».

«No puedes tener durante 20 años los restos de detenidos desaparecidos en el Servicio Médico Legal sin identificar y seguir diciendo, honestamente, que te interesa el tema de los detenidos desaparecidos, por ejemplo. Es una mentira decir que te interesan los derechos humanos cuando no haces nada por resolver el tema de los detenidos desaparecidos que se encuentran en poder del Estado.

Sin embargo, el parlamentario destacó las medidas económicas implementadas durante la dictadura, y aseguró que su eventual mandato buscará volver a los principios «de recuperación económica y de ordenamiento institucional».

«Lo que está haciendo Milei en Argentina, en democracia, es replicar el necesario ordenamiento económico que tuvimos en Chile entre 1973 y 1990 (…) Chile fue pionero, no estamos copiando cosas de afuera, nos están copiando lo que nosotros hicimos en ese momento».