Kaiser propone indultar a violadores de derechos humanos y pone en duda culpabilidad de Miguel Krassnoff

El diputado y precandidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, propuso este domingo indultar a uniformados que han sido condenados por violaciones a los derechos humanos, ya sea durante la dictadura militar o durante el estallido social de 2019.

«Yo voy a indultar a los uniformados que han sido condenados en razón de cumplir su deber el 18/10 y sin duda que voy a revisar todos los casos para atrás respecto de las formas y de los procesos que se llevaron», afirmó el parlamentario en entrevista con Mesa Central de Canal 13.

Consultado respecto al caso de Miguel Krassnoff, quien cumple una condena de más de mil años de cárcel por distintos crímenes de lesa humanidad, Kaiser puso en duda su culpabilidad en los casos que se le imputan, y apuntó contra los jueces que emitieron dicha condena.

«Usted no me venga a contar que aquellas personas que están condenadas fueron condenadas conforme a derecho, incluso el señor Krasnoff. Todo el mundo tiene derecho a un debido proceso y los tribunales en Chile no entregaron un debido proceso», declaró el parlamentario.

«Yo creo que el caso del 73, y el tema del 73 tiene que ser cerrado de manera definitiva. Si este país fuese un país decente haría una ley de amnistía. Si la clase política fuese una clase política decente haría una ley de amnistía y cerraría el tema», sentenció.

