Karol Cariola: Darle la total ventaja a la derecha para volver a gobernar Chile sería una tremenda irresponsabilidad

“Si queremos gobernar Chile tenemos que dar señales claras a nuestros votantes (…) Todos tenemos que ser capaces de hacer una autocrítica y aprender de los errores y las experiencias”, afirmó la diputada del Partido Comunista, Karol Cariola, respecto a la actual relación de su colectividad con el Frente Amplio.

En una entrevista concedida a La Tercera, la parlamentaria señaló que «ya tomamos una línea de acción: la construcción de un gobierno antineoliberal con fuerzas de izquierda, donde se constituye el Frente Amplio y Chile Digno, en lo que hoy día conocemos como Apruebo Dignidad».

«Ese es el espacio que, yo al menos, tengo la convicción de que tenemos que fortalecer. Estamos a poco más de tres meses de la primera vuelta, por lo tanto cambiar el rumbo frente a la presidencial es darle la total ventaja a la derecha para volver a gobernar Chile y eso sería una tremenda irresponsabilidad», subrayó.

Cariola no ve un quiebre declarado entre su tienda y el conglomerado que agrupa a Revolución Democrática (RD), Convergencia Social (CS), Comunes (C) y el Movimiento Unir (MU), pero advirtió que «si no logramos superar esta desconfianza con el FA, la señal que le damos al país de poder gobernar se debilita».

La diputada se refirió a la tensión entre el PC y el FA en el seno de la Convención Constitucional.

“La Convención Constitucional es, sin lugar a dudas, la instancia política más relevante en este momento. Y, evidentemente, todo lo que pase ahí va a tener repercusiones, no es un universo paralelo”, apuntó Cariola, señaló que lo ocurrido esta semana durante la elección de los integrantes de las vicepresidencias del órgano, es “un traspié que nos genera un problema interno en el proyecto político, en la coalición”.

A su juicio, “el problema de fondo es la falta de coordinación política y la ciudadanía espera que un proyecto político que pretende gobernar Chile sea coherente en todos los espacios. Lo que pasó en la Convención debilita, sin lugar a dudas, las confianzas políticas y espero que eso se logre reparar”, expresó.