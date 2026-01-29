«Kast abiertamente ha señalado querer liberar a mi agresor»: Senadora Campillai calificó como «inaceptable» beneficio de salida dominical otorgado a excarabinero Patricio Maturana

Tras la confirmación del otorgamiento del beneficio de salida dominical al excarabinero Patricio Maturana, condenado en 2022 a 12 años de cárcel por disparar una bomba lacrimógena al rostro de Fabiola Campillai, la actual senadora calificó la situación como «inaceptable» y exigió la renuncia del director nacional de Gendarmería.

«Como víctima de un ataque que acabó con mi visión, señalo que los beneficios carcelarios que se otorgarán a Patricio Maturana, autor de este crimen, me generan dolor y angustia», manifestó la legisladora en un video compartido en sus redes sociales.

Seguidamente, Fabiola Campillai manifestó que es «inaceptable que el Director Nacional de Gendarmería haya viajado a la cárcel donde se encuentra recluido Maturana, justamente dos días después de reunirse con el presidente electo José Antonio Kast, quien abiertamente ha señalado querer liberar a mi agresor».

«Ahora, se confirmó la aprobación del beneficio de salida dominical a mi victimario, quien en ningún momento ha mostrado arrepentimiento y mucho menos empatía con mi persona por el daño irremediable que me ha causado», agregó la parlamentaria.

En esa línea, aseguró que para ella, «no es casualidad cómo se han dado los hechos; es necesario que el director nacional de Gendarmería renuncie a su cargo y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos exija toda la documentación asociada al caso. De lo contrario, se vuelve en un cómplice de esta decisión de una institución que está bajo su Ministerio y que está implementando adelantadamente el programa de Kast».

Asimismo, advirtió que esta decisión allana el camino a Maturana para que luego solicite más beneficios hasta llegar a la libertad condicional.

«Este es un caso más en qué se demuestra el desamparo a las víctimas de violaciones a los derechos humanos realizado por el gobierno de Gabriel Boric», cerró la senadora Fabiola Campillai.

Tal como informó en su momento El Ciudadano, la «gestión» del beneficio a Maturana ocurrió luego de una «visita sorpresa» del director de Gendarmería, Rubén Pérez, a la cárcel de Molina, donde está recluido el exuniformado, visita que habría ocurrido días después de una reunión de Pérez con Kast. Lee la nota completa a continuación:

