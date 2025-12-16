Kast involucra a Chile en eventual intervención militar de EEUU contra Venezuela: «Va a contar con nuestro apoyo»

El Presidente electo de Chile, José Kast, manifestó su apoyo a cualquier intervención que realice EEUU en territorio venezolano, asegurando que en dicha eventualidad, «va a contar con nuestro apoyo».

«Claramente no podemos intervenir en eso porque somos un país pequeño, pero somos víctimas del terror que implica tener una dictadura (…) Si alguien lo va a hacer, seamos claros que resuelve un problema gigantesco a nosotros y toda América Latina, toda América del Sur e incluso para países de Europa (…) Va a contar con nuestro apoyo», expresó el líder de la extrema derecha chilena.

«Todos tienen plena conciencia de que la situación que se vive en Venezuela es inaceptable», agregó Kast, quien también anunció que bloqueará el envío de remesas a Venezuela a todos aquellos venezolanos que se encuentren de manera irregular en Chile.

