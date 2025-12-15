Venezuela corta suministro de gas a Trinidad y Tobago y acusa a su primera ministra de complicidad con crímenes de EEUU

El Gobierno de Venezuela anunció su decisión de «extinguir de manera inmediata», cualquier «contrato, acuerdo o negociación para el suministro de gas natural» a Trinidad y Tobago, acusando a su primera ministra, Kamla Persad-Bissessar, de mantener una «agenda hostil» contra Venezuela.

Desde Caracas, a través de un comunicado, la administración bolivariana señaló estar «en conocimiento pleno sobre la participación del gobierno de Trinidad y Tobago en el robo del petróleo venezolano, cometido por la administración estadounidense el pasado 10 de diciembre con el asalto de un buque que transportaba este producto estratégico de Venezuela».

En esa línea, acusaron a la primera ministra Kamla Persad-Bissessar de desplegar, a partir de su llegada al gobierno, una «agenda hostil» contra Venezuela, «incluyendo la instalación de radares militares estadounidenses para el asedio contra los buques que transportan el petróleo venezolano».

«Esta funcionaria ha convertido el territorio de Trinidad y Tobago en un portaaviones estadounidense para agredir a Venezuela, en un acto inequívoco de vasallaje», puntualiza el comunicado del gobierno bolivariano.

#COMUNICADO | Ante la complicidad del Gobierno de Trinidad y Tobago para robar el petróleo a Venezuela🇻🇪, el Gobierno Bolivariano del Pdte. Nicolás Maduro extingue de manera inmediata cualquier contrato o negociación que suponga el suministro de gas a este país vecino. pic.twitter.com/pQHcNAoksv — teleSUR TV (@teleSURtv) December 15, 2025

Noticia en Desarrollo