«Vamos a tener la calle incendiada»: Kast respalda dichos de Carter sobre reajuste fiscal y Jaime Bassa advierte que es «la misma receta de Milei»

El candidato de extrema derecha, José Antonio Kast, respaldó los dichos de su vocero, Rodolfo Carter, respecto a que no pueden dar a conocer detalles sobre el recorte fiscal que realizarán en caso de llegar a La Moneda, por la impopularidad de las medidas que tomarán.

Recordemos que el exalcalde de La Florida y actual senador electo por La Araucanía, Rodolfo Carter, declaró en una reciente entrevista que «básicamente los 6.000 millones (del reajuste) se dividen en tres tercios, aproximadamente 2.000 millones en recortes presupuestarios propiamente tal que evidentemente no los vamos a decir porque nos paralizan el país al día siguiente. Usted tiene claro, si usted dice ‘termino con el programa X’, se levanta ese programa. Vamos a tener la calle, la calle incendiada».

Al respecto, consultado por la prensa, Kast argumentó que «lo que señalé yo en los primeros debates, cuando se cuestionaba que no fuéramos al detalle de los 6 mil millones, fue sucediendo, porque cada vez que dábamos algún detalle, el gobierno reaccionaba».

Según Kast, y sin dar prueba o antecedente alguno que respaldara sus dichos, «ellos (el gobierno) están incluso hoy día tratando de dejar gente, como se conoce en buen chileno, apernada. Y por eso nosotros les decimos vamos a ir buscarlos, a aquellos que no son verdaderos funcionarios públicos, que son operadores políticos, que son activistas, parientes, apitutados».

«Por lo tanto el senador tiene toda la razón, nosotros vamos a presentar nuestro plan de gobierno el 11 de marzo, y ahí van a entender por qué nosotros decimos hoy día que ellos podrían tomar ciertas decisiones, que de hecho algunos ya las tomaron. Si la izquierda más ideológica ya tomó una decisión, de seguir destruyendo los liceos emblemáticos, y ahí están defendiendo a los overoles blancos», añadió Kast.

«La misma receta de Milei»

Tras su respaldo a los dichos de Carter, se incrementaron las críticas por la falta de transparencia de Kast y el Partido Republicano respecto al plan que tienen para administrar el país.

Desde Valparaíso, el diputado electo del Frente Amplio, el abogado Jaime Bassa, comentó que «Kast va a recortar programas sociales que van en directo beneficio de la gente. Causará malestar e indignación. La misma receta de Milei en Argentina. No lo reconocen para no perder la elección. No lo digo yo, lo dice su vocero Carter».

En tanto, el senador Daniel Núñez (PC) afirmó que «las palabras de Carter son demoledoras: Reconoce recortes por 2.000 millones y admite que los esconden para evitar ‘la calle incendiada’. Si hay que ocultarlo, es porque afecta la vida de la gente».

Kast va a recortar programas sociales que van en directo beneficio de la gente. Causará malestar e indignación. La misma receta de Milei en Argentina. No lo reconocen para no perder la elección. No lo digo yo, lo dice su vocero Carter. Que no te engañen. Vota bien, #votaJara pic.twitter.com/FNe6DkWHFF — Jaime Bassa (@Jaime_Bassa) December 11, 2025

Las palabras de Carter son demoledoras: reconoce recortes por 2.000 millones y admite que los esconden para evitar “la calle incendiada”.



Si hay que ocultarlo, es porque afecta la vida de la gente.



No vamos a permitir ese retroceso. pic.twitter.com/Kc0jox5PSv — Daniel Nuñez A. (@daniel_nunez_a) December 11, 2025

Sigue leyendo sobre este tema:

El Ciudadano