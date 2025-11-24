Columna de opinión

Kast: un candidato escondido

Paradójicamente, el vidrio blindado solo lo protege de su propia fragilidad, empañando la imagen de un inseguro líder que no sabe interpretar el futuro sino con recetas del pasado. A través de esa narrativa del terror, Kast pretende maquillar su fanatismo y delega a los bots y trolls -otros ocultos, sin rostro- una vocería para esparcir el odio en impunidad.

Kast: un candidato escondido
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano
Versión PDF

Por Catalina Lufín Pacheco

Hace unos días vimos a José Antonio Kast escondido tras un vidrio antibalas para hablarle a sus adeptos. Más tarde, en el debate Anatel, nuevamente lo vimos esconderse, pero esta vez detrás de evasivas y elocuentes críticas al Gobierno en cada ocasión que fue consultado por su posición en materias de derechos humanos y salud de las mujeres. Hoy, después de su paso a segunda vuelta, el candidato ha rechazado las invitaciones a debatir en medios de comunicación contra Jeannette Jara.

Lejos de ser un problema de agenda, pareciera tratarse de una decisión consciente y, fundamentalmente, política. El sepulturero de Kast hace cuatro años fue él mismo, cuando se vio obligado a mostrar sus verdaderos colores frente al país y, consciente de su error, esta vez ha optado por una línea distinta: esconderse. Esconder su agenda conservadora y regresiva, esconder su pasado como opositor al divorcio y a la píldora del día después, esconder los vínculos de sus asesores con los casos de colusión más escandalosos de nuestra historia, esconder su flojera e irrelevancia como parlamentario, esconder su negacionismo recalcitrante y su desprecio por los derechos humanos.

Mientras monta una performance estoica y patriótica, el candidato ultraderechista evita hablar de aquello que lo asusta: los principios y valores que lo alejan de las grandes mayorías. Paradójicamente, el vidrio blindado solo lo protege de su propia fragilidad, empañando la imagen de un inseguro líder que no sabe interpretar el futuro sino con recetas del pasado. A través de esa narrativa del terror, Kast pretende maquillar su fanatismo y delega a los bots y trolls -otros ocultos, sin rostro- una vocería para esparcir el odio en impunidad.

Con habilidad, pero sin valentía, el Partido Republicano ha elegido las sombras y el silencio en vez de enfrentar a la opinión pública en el camino a la segunda vuelta. Más allá de si su estrategia logra convencer a alguien, ¿es válido que quien pretende convertirse en presidente de Chile esconda su rostro y sus verdaderas intenciones de los chilenos? Sin duda, quien no tiene el coraje para defender aquello en lo que cree ni la sapiencia para responder una pregunta en televisión, por cierto que no podrá responder tampoco a las preocupaciones del país.

Por Catalina Lufín Pacheco

Presidenta de las Juventudes Comunistas de Chile.

Fuente fotografía

Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.

Sigue leyendo:

No es grasa: es músculo

Relacionados

El Ciudadano

“Es un riesgo para el país”: Jara fustiga a Kast por evitar los debates y no aclarar qué pretende hacer en el gobierno

Hace 3 días
El Ciudadano

Kast esconde su plan de pensiones mientras Jara entrega certezas

Hace 3 meses
El Ciudadano

Pedía renuncia de Laura Albornoz pero le 'recordaron' a Alfredo Moreno: Periodista dejó 'calladito' a Kast en pleno punto de prensa

Hace 3 meses
El Ciudadano

Jeannette Jara repasa a Kast por "vidrio antibalas": "Si alguien desconfía de su pueblo, a lo mejor es hora de que el pueblo empiece a desconfiar de él"

Hace 2 semanas
El Ciudadano

Periodista de El Ciudadano, Fernando Lasalvia, es expulsado de la sede de Republicanos

Hace 1 mes
El Ciudadano

“Quiere victimizarse para no responder”: Diputado Manouchehri sobre Kast  y citación a comisión investigadora “robo de cables”

Hace 4 meses
El Ciudadano

"Ha sido asesor de los abusos contra el bolsillo de la gente": Diputado Manouchehri emplazó a Kast por rol de su asesor en colusión de las farmacias y los pollos

Hace 6 días
El Ciudadano

"A Danger for the Country": Jara Criticizes Kast for Dodging Debates and Failing to Clarify His Government Plans

Hace 3 días
El Ciudadano

Ni golpes ni sorpresas: análisis del debate más medido de la campaña

Hace 4 semanas

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano