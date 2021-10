Kast y Panamá Papers: Cómo el escándalo que hunde a Piñera salpica al presidenciable mejor posicionado de la derecha

La última encuesta presentada por Pulso Ciudadano, de Activa Research, reveló que el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast,es el candidato de la derecha mejor posicionado en la carrera presidencial, al superar por primera vez al abanderado de Chile Podemós Más, Sebastián Sichel.

Según el sondeo, correspondiente a la segunda quincena de septiembre, el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, lidera las preferencias con una intención de votos de 19,8%, seguido de Kast, quien consiguió un 14%, y el tercer lugar sería para Sichel, quien obtuvo un 12, 55% de respaldo.

El cuarto lugar lo ocupa a candidata de Unidad Constituyente, Yasna Provoste (8,6%), seguida por Franco Parisi (5,7%), Marco Enríquez-Ominami (2,7%) y Eduardo Artés (1,4%).

En el segmento votante probable, (48,4% de la población) de las futuras elecciones, también lidera Gabriel Boric con un 29,7%, seguido de José Antonio Kast (17,2%), Sebastián Sichel (15,3%), Yasna Provoste (11,2%), Franco Parisi (7,6%), Marco Enríquez-Ominami (3,1%) y Eduardo Artes (1,8%).

Escándalo de los Pandora Papers

La encuesta se publicó este domingo, mismo día en que se reveló la investigación “Pandora Papers”, que vinculan al presidente Sebastián Piñera con la venta del proyecto minero Dominga, que se adjudicó su amigo Carlos Alberto Délano en 2010.

En la investigación, que contó con la participación de Ciper, LaBotot y 600 periodistas de todo el mundo; se revela que Piñera y su familia estuvieron involucrados con la iniciativa a través de la empresa gestionada por Administradora Bancorp, que controlaba un tercio de la propiedad de Minera Activa Uno Spa, dueña de Minera Dominga.

SEGUIR LEYENDO: Pandora Papers: Candidatos presidenciales exigen transparencia y diputados de oposición evalúan acusación constitucional contra Piñera

Asimismo, Los Pandora Papers ofrecen luces sobre las sociedades del jefe de Estado en las Islas Vírgenes Británicas: Bancard International Investment Inc. y Bancard International Development Inc y confirman que los activos que manejan sus hijos provienen de donaciones de Piñera y de las ganancias de sus negocios.

De hecho, las Islas Vírgenes constituyen un importante centro financiero offshore considerado paraíso fiscal por las legislaciones de muchos países y organizaciones.

Kast y las sociedades anónimas en paraísos fiscales

Ante la polémica generada, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, indicó que “las revelaciones sobre los negocios de la familia del presidente Sebastián Piñera, la propiedad del proyecto Dominga y también las decisiones administrativas que influyeron en su aprobación y los requisitos son graves y exigen una investigación urgente“

El aspirante a La Moneda también hizo un llamado a que se hagan las indagatorias correspondientes “para poder determinar responsabilidades” y “transparentar absolutamente todo, caiga quien caiga”.

Sin embargo, un reportaje publicado en 2019 por La Tercera, incluyó a Kast en el grupo de empresarios y políticos que poseen sociedades anónimas en los paraísos fiscales.

De acuerdo con la investigación, que detalló el patrimonio de líder del Partido Republicano, Kast contaría con tres sociedades anónimas en Panamá constituidas en 2003, cuando era considerado un paraíso fiscal.

El holding familiar comenzó como una empresa de cecinas para convertirse en un imperio inmobiliario.

Acorde a los registros del SII al 2017, tres inmobiliarias ligadas a este grupo en el que participa Kast tenían 177 bienes raíces por todo Chile, con una avalúo fiscal total de 29 mil 329 millones de pesos.

La publicación revela que fue ese año cuando se constituyeron en Panamá -un paraíso fiscal-, las sociedades Foods & Merchandising, Austral inversiones S.A. y Latin American Real Estate Investment Co.

Estas sociedades anónimas eventualmente se transformaron en las matrices de las empresas familiares que heredó el excongresista, como los restaurantes Bavaria y varias actividades agroindustriales e inmobiliarias.

Según el reportaje, en septiembre de 2006, José Antonio y suhermano Christian Kast Rist acudieron hasta una notaría de Santiago para firmar un mandato general. En la escritura, le encomendó a su hermano mayor «la gestión de todos sus negocios» y le entregó 38 facultades de administración.

En noviembre, con ese poder, su hermano viajó a Panamá, con los abogados panameños Rolando Candanedo Navarro, socio fundador del bufete Candanedo, y María del Pilar Pimentel.

Los tres participaron ese día en juntas extraordinarias de accionistas de tres sociedades constituidas en Panamá en 2003: Foods & Merchandising Investments Inc, Latin America Real Estate Investments Co. S.A. y Austral Inversiones S.A.

El motivo era ampliar el ámbito de los negocios de esas sociedades y aumentar el capital de esos tres vehículos de inversión a un total de US$ 36,5 millones.

Las actas de esas reuniones, a las que accedió La Tercera, revelaron que Christian y José Antonio Kast “son los titulares de la totalidad de las acciones emitidas y en circulación con derecho a voz y voto” de las tres sociedades. Los documentos no precisan qué participación tenía cada uno.

Asimismo, sacaron a la luz que entre 2004 y 2007 los Kast hicieron una reorganización de todas las empresas en tres líneas de sociedades y pavimentaron el camino para el ingreso de esas tres panameñas.

De hecho, en septiembre de 2006 José Antonio le encomendó a Christian, a través de un mandato general, «la gestión de todos sus negocios» y le otorgó 38 facultades de administración.



Según relató la investigación de La Tercera, en octubre de ese 2006 Christian viajó a Panamá y se reunió con dos abogados locales en juntas extraordinarias, esto con el objetivo de ampliar el ámbito de los negocios de las tres sociedades allí constituidas y aumentar el capital de esos tres vehículos de inversión a un total de 36,5 millones de dólares.

De esa manera, ese mes, Foods & Merchandising aumentó su capital a 21 millones de dólares; Austral Inversiones S.A. lo elevó a 1,5 millones y Latin American Real Estate Investment Co. a 14 millones, y antes de terminar el mes, adquirieron las S.A. que estaban en manos de los hermanos.

Todo ello se formalizó en enero de 2007 y, así, se transformaron en matrices de los restaurantes Bavaria en Chile, actividades agroindustriales y un voluminoso patrimonio inmobiliario en Chile y el exterior.

Sin embargo, estas firmas panameñas nunca fueron declaradas por José Antonio Kast. En todas sus declaraciones de patrimonio que hizo en sus 16 años como diputado y la que realizó en 2017, cuando intentó llegar a La Moneda, no hay ningún registro de ellas. Estas omisiones las realizó pese a que una nueva ley de 2016 obliga expresamente a declarar títulos en el extranjero.

El 9 de julio de 2014 había declarado tener, entre otras sociedades, el 10 por ciento de Empresa e Inversiones Bavaria Limitada, el 10 por ciento de Empresa e Inversiones Linderos Limitada y el 40 por ciento de Empresa e Inversiones San Miguel Limitada, todas cuales a esa fecha ya eran controladas por las firmas panameñas.



Trass ser consultado por los investigadores de La Tercera, Kast no quiso responder si controlaba esos porcentajes a través de las firmas constituidas en el país centroamericano.



«Diversos documentos que revisaron los periodistas confirman que el diputado vendió sus participaciones minoritarias en siete sociedades chilenas a su sobrino Christian Kast Prett, hijo de su hermano mayor, por las que recaudó más de 770 millones de pesos, pero no hay registro del destino final de las acciones al portador que tenía en Panamá», consignó Soy Chile.

Pese a la omisión, el líder del Partido Progresista mantuvo que todo su capital y patrimonio se han declarado correctamente.

“Puedo reiterar que la totalidad de mi patrimonio está declarado, que es público y ha sido objeto de análisis por parte de los medios y la ciudadanía. No hay un solo peso fuera de esa declaración”, dijo a Pulso en 2017.

Asimismo, a través de sus redes sociales negó tener empresas en el extranjero «ni plata oculta», agregando que todo el patrimonio «ha sido declarado».



«Soy el candidato que más han revisado y lo seguirán haciendo. Pero no van a encontrar nada, porque no hay nada que ocultar. Soy independiente gracias al esfuerzo de mi familia y personal. Tengo la libertad de no deberle nada a nadie. La política es mi única vocación», dijo en esa oportunidad.